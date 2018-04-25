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В Нижегородской области стали меньше подделывать деньги
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В Нижегородской области стали меньше подделывать деньги 

Нижегородская правда 48 минут назад
Фото: Нижегородская правда
За первые три месяца 2018 года в банковском секторе Нижегородской области было выявлено 111 подделок денежных знаков Банка России это на 60% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.
Больше всего среди подделок обнаружено банкнот номиналом 5000 рублей — 71 штука. Количество поддельных тысячных банкнот — 32 штуки. Меньше всего было выявлено банкнот номиналами 500 и 50 рублей — 3 и 5 штук соответственно.
Кроме этого, в I квартале 2018 года выявлена одна стодолларовая банкнота.
Волго-Вятское ГУ Банка России напоминает, что для надежного определения подлинности на банкноте необходимо проверить не менее трех защитных признаков.
Информация об оформлении и признаках подлинности банкнот и монет Банка России размещена на официальном сайте Банка России www.cbr.ru, на странице «Банкноты и монеты», а также в статье «Как проверить подлинность денег» на сайте fincult.info.
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