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Нижегородцы все чаще пользуются новыми банкнотами
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Нижегородцы все чаще пользуются новыми банкнотами 

Vgoroden.ru 39 минут назад
Фото: Vgoroden.ru
Жители Нижегородской области все чаще пользуются новыми банкнотами номиналом 200 и 2000 рублей. Как сообщает Волго-Вятское ГУ Банка России, по сравнению с началом года количество 200-рублевых купюр в денежном обороте нижегородцев увеличилось в 35 раз, а 2000-рублевых — в 12 раз.
Напомним, новые банкноты пустили в обращение в 2017 году с целью сделать наличный расчет россиян удобнее. Они обладают дополнительными защитными элементами, в связи с чем подделать эти купюры становится намного сложнее.
Ранее сообщалось, что больше сотни поддельных купюр пустили в оборот в Нижегородской области в течение первых трех месяцев текущего года.
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