Нижегородцы все чаще пользуются новыми банкнотами

Жители Нижегородской области все чаще пользуются новыми банкнотами номиналом 200 и 2000 рублей. Как сообщает Волго-Вятское ГУ Банка России , по сравнению с началом года количество 200-рублевых купюр в денежном обороте нижегородцев увеличилось в 35 раз, а 2000-рублевых — в 12 раз.

Напомним, новые банкноты пустили в обращение в 2017 году с целью сделать наличный расчет россиян удобнее. Они обладают дополнительными защитными элементами, в связи с чем подделать эти купюры становится намного сложнее.

Ранее сообщалось, что больше сотни поддельных купюр пустили в оборот в Нижегородской области в течение первых трех месяцев текущего года.