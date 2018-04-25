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Больше сотни поддельных купюр пустили в оборот в Нижегородской области
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Больше сотни поддельных купюр пустили в оборот в Нижегородской области 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: В городе N
В течение первых трех месяцев текущего года в Нижегородской области выявили 111 поддельных купюр. В Волго-Вятском главном управлении Центрального банка России сообщают, что данный показатель уменьшился на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Лидером среди подделок оказались банкноты по 5000 рублей: из оборота за январь—март 2018 года изъяли 71 штуку. На втором месте купюры по 1000 рублей — их подделки выявили в количестве 32 штук. Реже всего мошенники интересуются деньгами по 500 и 50 рублей — таких фальшивок обнаружили по три и пять штук соответственно.
Кроме того, в первом квартале текущего года в Нижегородской области изъяли ненастоящие 100 долларов США.
Напомним, места торговли контрафактом в Нижегородской области занесли в электронную карту.
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