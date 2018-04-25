Больше сотни поддельных купюр пустили в оборот в Нижегородской области

В течение первых трех месяцев текущего года в Нижегородской области выявили 111 поддельных купюр. В Волго-Вятском главном управлении Центрального банка России сообщают, что данный показатель уменьшился на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лидером среди подделок оказались банкноты по 5000 рублей: из оборота за январь—март 2018 года изъяли 71 штуку. На втором месте купюры по 1000 рублей — их подделки выявили в количестве 32 штук. Реже всего мошенники интересуются деньгами по 500 и 50 рублей — таких фальшивок обнаружили по три и пять штук соответственно.

Кроме того, в первом квартале текущего года в Нижегородской области изъяли ненастоящие 100 долларов США.

Напомним, места торговли контрафактом в Нижегородской области занесли в электронную карту.