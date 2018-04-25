Газпромбанк запустил «Семейную ипотеку» с господдержкой

Газпромбанк запустил продукт «Семейная ипотека» с процентной ставкой 6% годовых на льготный период кредитования, который может составлять до восьми лет в зависимости от количества детей, родившихся в семье в период с 2018 по 2022 год.

Минимальный первоначальный взнос составит 20%, срок кредитования — до 30 лет. Предложением могут воспользоваться граждане РФ . Ипотечный кредит предоставляется для приобретения квартиры или таунхауса у юридического лица на первичном рынке.

Продуктовый виджет

«По истечении льготного периода ставка устанавливается в размере 9,25%, то есть ключевая ставка Банка России на дату выдачи кредита плюс 2 процентных пункта. При этом ставка после льготного периода фиксируется сразу в кредитном договоре», — указано в релизе Газпромбанка.

«Преимуществом «Семейной ипотеки» в Газпромбанке является единый платеж на весь период действия кредита, который учитывает обе ставки и позволяет нашим заемщикам сэкономить на выплатах по кредиту больше, чем при двух платежах — во время и после льготного периода», — комментирует заместитель начальника департамента — начальник управления разработки розничных продуктов, стандартов и технологий Газпромбанка Алексей Трубников.