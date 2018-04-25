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Госсовет оптимизирует процедуру списания долгов крымчан перед банками Украины
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Госсовет оптимизирует процедуру списания долгов крымчан перед банками Украины 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости Крым. Государственный совет Крыма принял в первом чтении поправки в закон «Об основаниях и порядке принятия решений о реструктуризации задолженности, списании части долга заемщиков, имеющих место жительства на территории Республики Крым». Соответствующее решение было принято на сессии Госсовета РК в среду.
Проект предусматривает оптимизацию процесса реструктуризации задолженности и списания долга крымских заемщиков по кредитным договорам, заключенным с филиалами украинских банков в Крыму.
В частности, предполагается предусмотреть процедуру списания долга в полном объеме, если задолженность по кредитному договору на 18 марта 2014 года не превышает 5 миллионов рублей или эквивалентную сумму в иностранной валюте.
Также законопроектом меняется перечень категорий заемщиков, которым предоставляется списание части суммы долга. При этом определяется механизм расчета размера задолженности, в том числе при непредоставлении заемщиком документов, подтверждающих оплату кредита.
Как пояснил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов, в настоящее время действующим законом предусмотрено списание соответствующей задолженности до 1 рубля, тогда как списание долга в полном объеме не предусмотрено.
"При списании долга до 1 рубля отсутствуют основания для прекращения исполнительных производств и снятия обременений с имущества, являвшегося залогом по кредитным договорам. Предлагаемыми изменениями исключается норма о списании 50% задолженности, в том числе с учетом разового платежа, а также меняется перечень категорий заемщиков, которые имеют право на списание части долга", — пояснил Константинов.
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