Госсовет оптимизирует процедуру списания долгов крымчан перед банками Украины

СИМФЕРОПОЛЬ , 25 апр — РИА Новости Крым . Государственный совет Крыма принял в первом чтении поправки в закон «Об основаниях и порядке принятия решений о реструктуризации задолженности, списании части долга заемщиков, имеющих место жительства на территории Республики Крым». Соответствующее решение было принято на сессии Госсовета РК в среду.

Проект предусматривает оптимизацию процесса реструктуризации задолженности и списания долга крымских заемщиков по кредитным договорам, заключенным с филиалами украинских банков в Крыму.

В частности, предполагается предусмотреть процедуру списания долга в полном объеме, если задолженность по кредитному договору на 18 марта 2014 года не превышает 5 миллионов рублей или эквивалентную сумму в иностранной валюте.

Также законопроектом меняется перечень категорий заемщиков, которым предоставляется списание части суммы долга. При этом определяется механизм расчета размера задолженности, в том числе при непредоставлении заемщиком документов, подтверждающих оплату кредита.

Как пояснил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов , в настоящее время действующим законом предусмотрено списание соответствующей задолженности до 1 рубля, тогда как списание долга в полном объеме не предусмотрено.

"При списании долга до 1 рубля отсутствуют основания для прекращения исполнительных производств и снятия обременений с имущества, являвшегося залогом по кредитным договорам. Предлагаемыми изменениями исключается норма о списании 50% задолженности, в том числе с учетом разового платежа, а также меняется перечень категорий заемщиков, которые имеют право на списание части долга", — пояснил Константинов.