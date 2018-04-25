В Омской области ограничили кредитную ставку для сельских районов 

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Сегодня, 25 апреля, состоялось заседание правительства Омской области. Чиновники приняли корректировки в действующий порядок предоставления из регионального бюджета бюджетных кредитов муниципальным образованиям.
«Условия предоставления кредитов корректируются с целью повысить финансовую дисциплину муниципалитетов. Достаточно жесткий порядок предоставления регионам бюджетных кредитов уже установила Федерация, и мы частично эту практику транслируем на муниципалитеты. Первоочередная задача муниципальных образований — ответственно подходить к вопросам сбалансированности местных бюджетов», — заявил министр финансов Омской области Вадим Чеченко.
Теперь муниципальным районам необходимо соблюдать нормы бюджетного законодательства РФ. Районы могут получить кредиты от банков. Но при этом муниципалитеты не смогут брать кредиты дороже 8,25% годовых.