В Омской области ограничили кредитную ставку для сельских районов

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сегодня, 25 апреля, состоялось заседание правительства Омской области . Чиновники приняли корректировки в действующий порядок предоставления из регионального бюджета бюджетных кредитов муниципальным образованиям.

«Условия предоставления кредитов корректируются с целью повысить финансовую дисциплину муниципалитетов. Достаточно жесткий порядок предоставления регионам бюджетных кредитов уже установила Федерация, и мы частично эту практику транслируем на муниципалитеты. Первоочередная задача муниципальных образований — ответственно подходить к вопросам сбалансированности местных бюджетов», — заявил министр финансов Омской области Вадим Чеченко.