Россиян возмутила комиссия при оплате капремонта

Жители Ханты-Мансийского автономного округа –Югры (ХМАО) пожаловались депутатам на комиссию, которую Сбербанк взимает при плате взносов за капремонт. Об этом сообщает «Новый день» со ссылкой на материалы заседания окружной Думы ХМАО.

По данным агентства, жители региона с 1 марта 2018 года выплачивают комиссию в два процента от суммы взносов на капремонт.

«Новый день» отмечает, что раньше комиссию компенсировали, но в итоге такая практика была прекращена. Сейчас из-за комиссии проводятся переговоры.

Оплатить взносы без комиссии можно через личный кабинет на сайте Фонда капремонтов. Однако депутаты сочли, что личный кабинет не решит проблему, так как пенсионерам зачастую трудно пользоваться компьютером.

«Новый день» подчеркивает, что люди старшего поколения активно пользуются услугами Сбербанка, так как получают там пенсию.