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Россиян возмутила комиссия при оплате капремонта
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Россиян возмутила комиссия при оплате капремонта 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Жители Ханты-Мансийского автономного округа –Югры (ХМАО) пожаловались депутатам на комиссию, которую Сбербанк взимает при плате взносов за капремонт. Об этом сообщает «Новый день» со ссылкой на материалы заседания окружной Думы ХМАО.
По данным агентства, жители региона с 1 марта 2018 года выплачивают комиссию в два процента от суммы взносов на капремонт.
«Новый день» отмечает, что раньше комиссию компенсировали, но в итоге такая практика была прекращена. Сейчас из-за комиссии проводятся переговоры.
Оплатить взносы без комиссии можно через личный кабинет на сайте Фонда капремонтов. Однако депутаты сочли, что личный кабинет не решит проблему, так как пенсионерам зачастую трудно пользоваться компьютером.
«Новый день» подчеркивает, что люди старшего поколения активно пользуются услугами Сбербанка, так как получают там пенсию.
Ежемесячные взносы на будущий капитальный ремонт поэтапно вводят в России с 2014 года. В рамках программы будет проводиться ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо— и водоснабжения, лифтов, крыш, подвалов, утепление и ремонт фасада, а также ремонт фундамента.
Комментарии21  Ещё 1 источник 
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