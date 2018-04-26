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В банкоматах Бинбанка доступна оплата услуг по картам любых российских банков
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В банкоматах Бинбанка доступна оплата услуг по картам любых российских банков 

Банки.ру 52 минуты назад
Во всех банкоматах Бинбанка реализована функция оплаты услуг по картам любых российских банков, говорится в сообщении кредитной организации.
«Теперь держатели карт, выпущенных любым российским банком, могут оплачивать весь перечень услуг в банкоматах и терминалах Бинбанка по всей России. Устройства самообслуживания Бинбанка позволяют совершать платежи в адрес более чем 15 тыс. поставщиков услуг, включая сотовую связь, ТВ и Интернет, ЖКХ, школы и детские сады, а также онлайн-игры», — отмечается в релизе.
В банкоматах и терминалах, как и прежде, доступно пополнение карт любых банков. Сеть собственных банкоматов и терминалов Бинбанка насчитывает порядка 3 тыс. устройств.
В общей сложности держателям карт Бинбанка доступны более 16 тыс. банкоматов и терминалов с учетом устройств банков-партнеров.
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