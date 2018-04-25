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Бинбанк и Газпромбанк объединили сети банкоматов на прием наличных
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Бинбанк и Газпромбанк объединили сети банкоматов на прием наличных 

Банки.ру 1 час назад
Клиенты Бинбанка и Газпромбанка получили возможность вносить наличные средства в единой сети банкоматов без комиссии. Об этом сообщили в Бинбанке, уточнив, что с учетом устройств нового партнера общее количество терминалов и банкоматов с функцией cash-in, позволяющих клиентам Бинбанка вносить наличные без комиссии, составило порядка 4 тыс. устройств.
Ранее клиенты Бинбанка и Газпромбанка получили возможность снимать в объединенной банкоматной сети наличные по «домашним» тарифам — без дополнительных комиссий и ограничений по сумме. Клиент может снимать средства в рамках тех лимитов, которые предусмотрены тарифами банка, выпустившего карту.
В общей сложности держателям карт Бинбанка доступна сеть банкоматов и терминалов, насчитывающая на сегодня более 16 тыс. устройств самообслуживания по всей стране (с учетом банкоматов банков-партнеров).
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