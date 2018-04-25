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Примсоцбанк запустил оплату ипотеки в Интернете
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Примсоцбанк запустил оплату ипотеки в Интернете 

Банки.ру 2 часа назад
Примсоцбанк обновляет функционал интернет-банкинга и мобильного приложения «ПримСоцЛ@йн». Теперь частично досрочно погасить ипотечный кредит можно через Интернет, говорится в сообщении кредитной организации.
«Для выполнения операции необходимо заполнить заявку в сервисе «ПримCоцЛ@йн» в разделе «Заявления, сообщения» и обеспечить наличие денежных средств на счете для погашения ипотеки. Статус исполнения заявки можно отследить в личном кабинете. Там же будет размещен обновленный график платежей», — отмечают в финучреждении.
Постепенно в банке планируют перенести в Интернет все услуги, по которым возможно дистанционное предоставление без посещения офиса банка.
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