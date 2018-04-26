Ещё
Заканчивается Декларационная кампания-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Заканчивается Декларационная кампания-2018 

Время бухгалтера 2 часа назад
До 3 мая физлицам нужно отчитаться о полученных в прошлом году доходах, с которых налоговые агенты не удержали НДФЛ. К ним можно отнести выигрыши в лотерею или дорогие подарки. Также заполнить декларацию придется тем, кто продал имущество, сдавал его в аренду, оказывал услуги за плату или получал деньги от заграничных источников. Рассказать налоговикам о своих доходах придется и гражданам, занимающимся частной практикой.
Чиновники рекомендуют сдавать декларацию онлайн, воспользовавшись личным кабинетом для физлиц. Сервис поможет заполнить все реквизиты, проверит ошибки и позволит прикрепить нужные документы. Также в личном кабинете формируется ЭЦП, которой подписывают декларацию.
Заполнить форму 3-НДФЛ можно и с помощью программы «Декларация». Оплатить налоги нужно не позже 16.07.2018. Если этого не сделать, то налоговая наложит штраф: за непредставленную вовремя декларацию придется заплатить 5% не перечисленной вовремя суммы налога за каждый месяц, но не больше 30%, а за неуплату НДФЛ санкции составят 20% от начисленного налога.
Чиновники также сообщают, что заполнить форму на вычеты можно в любое время в течение года.
Время бухгалтера: последние новости
Вычет за допвзносы на пенсию родителям не введут Оплачивать путевки работникам будет выгодно для компаний Налоговики рассказали об НДФЛ на выигрыши
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»49
Россиян оставят без торговых центров221
Столтенберг анонсировал совещание по России82
У Клюева нашли тяжелую болезнь16
Трамп унизил Макрона118
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
00:41
В Ереване протестующие направились к зданию парламента
В мире Кавказ
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
04:05
Варум окончательно решила судьбу «Зимней вишни»
Шоу-бизнес Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение