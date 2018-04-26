Заканчивается Декларационная кампания-2018

До 3 мая физлицам нужно отчитаться о полученных в прошлом году доходах, с которых налоговые агенты не удержали НДФЛ. К ним можно отнести выигрыши в лотерею или дорогие подарки. Также заполнить декларацию придется тем, кто продал имущество, сдавал его в аренду, оказывал услуги за плату или получал деньги от заграничных источников. Рассказать налоговикам о своих доходах придется и гражданам, занимающимся частной практикой.

Чиновники рекомендуют сдавать декларацию онлайн, воспользовавшись личным кабинетом для физлиц. Сервис поможет заполнить все реквизиты, проверит ошибки и позволит прикрепить нужные документы. Также в личном кабинете формируется ЭЦП, которой подписывают декларацию.

Заполнить форму 3-НДФЛ можно и с помощью программы «Декларация». Оплатить налоги нужно не позже 16.07.2018. Если этого не сделать, то налоговая наложит штраф: за непредставленную вовремя декларацию придется заплатить 5% не перечисленной вовремя суммы налога за каждый месяц, но не больше 30%, а за неуплату НДФЛ санкции составят 20% от начисленного налога.

Чиновники также сообщают, что заполнить форму на вычеты можно в любое время в течение года.