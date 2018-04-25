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«Опора» попросила изменить условия кредитов для бизнеса из «Зимней вишни»
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«Опора» попросила изменить условия кредитов для бизнеса из «Зимней вишни» 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Общественная организация «Опора России» обратилась к главам Сбербанка, ВТБ и других банков с просьбой пересмотреть договоры по кредитам для предпринимателей, работавших в сгоревшем кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», соответствующие письме есть в распоряжении РИА Новости.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта, погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за 100 лет.
Письма также были направлены руководителям Промсвязьбанка, банка «Русский стандарт», Райфайзенбанка, Газпромбанка, Почта Банка, Альфа-Банка, Азиатско-Тихоокеанского банка, Тинькофф-банка, Бинбанка, Русфинанс банка. Общая сумма кредитов составляет более 17 миллионов рублей. В списке заемщиков порядка 30 индивидуальных предпринимателей и шесть обществ с ограниченной ответственностью.
"По причине неспособности со стороны пострадавших предпринимателей своевременного осуществления ежемесячных платежей по кредитным обязательствам ввиду сложившихся имущественных и финансовых обстоятельств многих предпринимателей ожидает банкротство", — пишет глава «Опоры» Александр Калинин.
"В целях оказания поддержки пострадавшим предпринимателям прошу рассмотреть возможность пересмотра кредитных договоров пострадавших предпринимателей. Предусмотреть официальную отсрочку ежемесячных платежей на три месяца, без начисления штрафов, пеней и внесения в список недобросовестных заемщиков", — говорится в письмах.
По мнению главы «Опоры», предложенная мера не окажет негативного влияния на деятельность финансово-кредитных организаций и одновременно представит возможность предпринимателям, оказавшимся в затруднительном положении, не прибегать к процедуре банкротства.
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