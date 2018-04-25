Минтруд успокоил россиян 

Дефицит бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) в размере 256 млрд рублей в текущем году носит технический характер и не скажется на выплате пенсий и пособий, сообщает в среду пресс-служба Минтруда.
Ранее на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликовано документ, согласно которому дефицит бюджета ПФР в этом году составит 256,8 млрд, а не 106,6 млрд рублей, как предполагалось ранее.
"Поправки в бюджет Пенсионного фонда России носят технический характер. Бюджет ПФР — как текущий, так и с учетом предлагаемых изменений — сбалансирован по доходам и расходам. Кроме того, объем трансферта из федерального бюджета даже сокращается. Обязательства по выплате пенсий и другие обязательства перед гражданами выполняются и будут выполняться", — говорится в сообщении.