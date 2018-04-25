Минтруд успокоил россиян

Дефицит бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) в размере 256 млрд рублей в текущем году носит технический характер и не скажется на выплате пенсий и пособий, сообщает в среду пресс-служба Минтруда

Ранее на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликовано документ, согласно которому дефицит бюджета ПФР в этом году составит 256,8 млрд, а не 106,6 млрд рублей, как предполагалось ранее.