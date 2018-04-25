Приморцы, которые рефинансировали ипотечный кредит, смогут получить компенсацию из краевого бюджета

Депутаты приняли поправки к краевому закону.

Поправки к закону «О социальной поддержке граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в Приморском крае» приняты в первом чтении на апрельском заседании Законодательного собрания. Они инициированы главой региона и расширяют круг получателей социальной выплаты. Теперь правом на получение компенсации части расходов при оплате процентов по ипотеке смогут воспользоваться жители края, рефинансировавшие ранее взятый ипотечный кредит, передает пресс-служба Законодательного собрания Приморского края

Как пояснил вице-губернатор края Павел Серебряков , закон подготовлен с целью оптимизации мероприятий по поддержке граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования. В настоящее время получить жилищную ипотеку можно под значительно меньшие проценты, чем это было несколько лет назад. Однако в действующем законе отсутствуют правовые основания для социальной выплаты тем заемщикам, которые хотят перейти на более выгодные условия кредитования. Так, если граждане, уже получающие компенсацию из краевого бюджета, сегодня захотят рефинансировать ипотеку, они потеряют право на господдержку.

Рассматриваемый депутатами законопроект решает эту проблему. При этом он не только поможет жителям края снизить расходы по ипотеке, но и позволит более эффективно использовать бюджетные средства, запланированные на эти социальные выплаты.

Кроме того, одобренные депутатами изменения в закон «О социальной поддержке граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в Приморском крае» предусматривают уменьшение максимальной процентной ставки до 12% годовых в связи с общим снижением кредитными учреждениями процентной ставки для такого вида кредитования. Также законопроект устанавливает возможность реализации права на получение социальной выплаты только в отношении одного объекта индивидуального жилищного строительства либо одного жилого помещения в многоквартирном доме, прописывает дополнительные основания для отказа в назначении выплаты и вносит другие изменения в порядок предоставления соцподдержки.

Сегодня согласно действующему краевому законодательству приморцы, не имеющие жилья или если его площадь ниже установленной нормы, могут получить социальную выплату на компенсацию части расходов при оплате процентов по ипотеке. При этом приобретаемое жилье должно быть новым, сумма ипотечного кредита — не более 2,5 млн рублей, а размер максимальной процентной ставки кредитного учреждения, из которого рассчитывается соцподдержка, — не выше 15% годовых.

В настоящее время выплаты в рамках закона о социальной поддержке граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования получают около тысячи жителей Приморья, а в бюджете края на цели заложено более 100 млн рублей.