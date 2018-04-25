В Салехарде назвали самый надёжный, по мнению ямальцев, банк 

Сегодня в Салехарде впервые наградили победителей межрегиональной премии «Финансовый престиж».
Премия проводится при содействии проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования». Ямало-Ненецкий округ присоединился к ней только в прошлом году.
Назвали самые надежные, по мнению ямальцев, банки, страховые и инвестиционные компании. Оценка финансовых организаций проводилась в несколько этапов и разными методами, в том числе и с помощью услуг «тайного покупателя».
«Банком года» в сфере ипотечного кредитования стал «Запсибкомбанк». Лучшее клиентское обслуживание оказалось у «ВТБ-24». А Гран-при получил «Газпромбанк». Всего оценили 10 банков 5 страховых и 5 инвестиционных компаний.
По словам заместителя директора департамента финансов Артура Репина, для представителей финансовых организаций это было сюрпризом.
Замдиректора рассказал, что планируется сделать «Финансовый престиж» ежегодным.