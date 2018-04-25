Бедность отучила россиян от спекуляций

К майским праздникам курс доллара может подняться выше 63 руб., а евро вырасти до 78 руб., но вряд ли россияне побегут в обменные пункты. Большинство населения не волнуют скачки валют, говорят социологи. В Центробанке объясняют это выросшей финансовой грамотностью наших сограждан. Однако эксперты полагают, что основная причина в бедности — людям просто нечего менять.

Риски экономических санкций и развития геополитического конфликта высоки, а значит и курс рубля в ближайшее время будет, скорее всего, снижаться, считают опрошенные «Газетой.Ru» аналитики. Но несмотря на то что перед майскими праздниками курс евро может вырасти с нынешних 75,5 до 78 рублей, вряд ли россияне побегут в обменные пункты.

На прошлой неделе социологи зафиксировали, что бурные события на валютном рынке в первой половине апреля, когда в ходе одного из торговых дней курс доллара поднимался на 4 рубля, большинство россиян не взволновали.

Заметный рост курса доллара и евро не стал поводом для паники среди населения: 60% россиян данная ситуация не беспокоит. Об этом говорят результаты опроса ВЦИОМ

При этом волнение в связи с подорожанием иностранной валюты выражали лишь 36% граждан. Больше среднего волновались из-за скачков на валютном рынке, пожалуй, только обеспеченные россияне — москвичи и петербуржцы — 46%.

В последние месяцы только 6% россиян приобретали валюту, а две трети граждан вообще не собираются предпринимать никаких действий даже в случае дальнейшего подорожания доллара.

Если бы курс доллара еще вырос, то 12% опрошенных предпочли бы потратить сбережения на мелкие нужды, а 8% вложили бы накопления в недвижимость и другие ценные вещи, свидетельствуют данные исследования.

В ЦБ же заметили другую тенденцию в связи с последними колебаниями на валютном рынке — продажу валютных сбережений россиянами.

Как рассказала первый зампред ЦБ Ксения Юдаева , хотя масштабы продажи валюты не были значительными, россиянам удалось заработать на скачках курса рубля. «Действительно, по группе крупных банков мы видим, что граждане в основном продавали валюту», — подтвердила она.

В то же время Юдаева отметила, что причина такого поведения может крыться и в политической ситуации, и в том, что граждане опасались заморозки их валютных сбережений из-за санкций. При этом намеренных попыток заработать на падении курса представитель ЦБ не исключила.

По словам Юдаевой, те граждане, которые владели долларовыми сбережениями, продали их во время резкого ослабления рубля. Это позволило им заработать в рублевом эквиваленте.

«Это не какие-то огромные масштабы, сейчас вообще все чистые покупки и чистые продажи валюты по сравнению с пиками 2014–2015 годов — это мизер, там больше слов, чем дела», — отметила Юдаева, однако подчеркнула, что зафиксировать подобную тенденцию все же удалось.

Отсутствие же в целом ажиотажа на валютном рынке она объяснила тем, что «граждане уже привыкли к „перелетам“ на валютном рынке.

Впрочем, эксперты придерживаются другого мнения относительно „спокойствия“ россиян. Вероятно, оно объясняется не возросшим уровнем финансовой грамотности, а тем, что большинству граждан просто нечего сберегать.

»Сдержанный рост доходов, безусловно, является одним из факторов отсутствия ажиотажа у обменных касс в пиковые периоды курсовой нестабильности», — говорит управляющий директор «БКС Ультима» Олег Сафонов.

В 2014 году падение реальных доходов населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) составило 0,7%, в 2015 году — 3,2%, в 2016 году — 5,9%, а в 2017 году — 0,7%.

«Если посмотреть динамику реальных располагаемых доходов россиян, то окажется, что наши сограждане стабильно беднеют последние четыре года», — констатирует Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets.

При этом и в ближайшем будущем доходы россиян вряд ли сильно вырастут. Согласно данным Росстата, за первый квартал этого года реальные доходы населения выросли 3%. В номинальном выражении доходы населения в марте текущего года составили 31 362 рубля, что всего на 6,9% выше, чем в марте 2017 года.

Реальные располагаемые доходы населения за январь-март этого года выросли лишь на фоне низкой базы прошлого года, объясняет генеральный директор ИК «Харитонов Капитал» Максим Харитонов.

Как отмечает Олег Сафонов, в феврале и марте доходы россиян увеличивались в основном благодаря предвыборным выплатам бюджетникам, а также повышению социальных пенсий на 2,5%.

В ЦБ полагают, что рост номинальных зарплат в бюджетном секторе в текущем году продолжится и может составить 13-15%, что в итоге может дать двузначный рост реальных зарплат. Аналитики менее оптимистичны.

«Эти факторы роста краткосрочны, то есть к лету ситуация с доходами населения может вернуться на уровень прошлогодней, когда темпы роста в реальном выражении были незначительными. По нашим оценкам, в 2018 году реальные доходы населения могут вырасти в среднем на 0,9%», — резюмирует эксперт.

Судя по тому, как активно правительство призывает граждан затягивать пояса и жить в условиях санкционного режима, а также нестабильной экономической ситуации в стране, в 2018 году ситуация с реальными доходами населения будет еще хуже, чем в прошлом году, полагает Деев.

По данным апрельского исследования «инфоФОМ», которое регулярно проводит для Банка России Фонд «Общественное мнение» , 61% россиян отмечают, что их материальное положение за последние 12 месяцев не изменилось, а у 24% оно ухудшилось. Роста доходов в следующие 12 месяцев ожидает всего 22% опрошенных.

При этом 62% опрошенных указывают, что у их семьи нет сбережений, а 71% отметили, что им не удалось ничего отложить за последний месяц.