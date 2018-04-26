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Объектов для инвествычета станет больше
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Объектов для инвествычета станет больше 

Время бухгалтера 57 минут назад
Фото: ИА Гарант
Минфин подготовил проект изменений в Налоговом кодексе, которые скорректируют правила применения в учете налога на прибыль инвестиционного вычета.
Сейчас этот механизм оптимизации налогообложения доступен только в случаях приобретения основных фондов из амортизационных групп с третьей по седьмую. Если проект поправок примут, налогоплательщики смогут воспользоваться вычетом и в отношении активов восьмой — десятой категории классификации, кроме зданий, сооружений и передаточных устройств.
Кроме того, участники договоров об освоении территории смогут уменьшить прибыльный налог на суммы вложений в объекты социальной инфраструктуры в порядке ст.286.1 НК РФ.
Предусмотрено проектом закона и ограничение для компаний, имеющих структурные подразделения в регионах, где инвестиционный вычет разрешен. Таким предприятиям запретят уменьшать федеральную часть налога больше чем на долю соответствующей базы по прибыли, приходящейся на обособленное подразделение.
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