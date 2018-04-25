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Волгоградцы распугали туристов ЧМ-2018 высокими ценами на заваленное хламом жилье
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Волгоградцы распугали туристов ЧМ-2018 высокими ценами на заваленное хламом жилье 

v1.ru 17 минут назад
Фото: v1.ru
Больше двух сотен пустых квартир простаивают в Волгограде в ожидании туристов, которые собираются в город-герой на матчи чемпионата мира по футболу. На днях эксперты сервиса путешествий OneTwoTrip постарались разобраться в причинах, по которым иностранцы не спешат бронировать в Волгограде жилье. Оказалось, это неприглядный вид и задранные под потолок цены.
— Наши эксперты провели исследование доступности апартаментов в Волгограде, сравнив количество вариантов размещения и их стоимость в дни матчей ЧМ по футболу с количеством доступных вариантов в мае этого года, — рассказали V1.ru представитель OneTwoTrip Мария Подольская.
По итогам исследования выяснилось, что в среднем на дни проведения матчей путешественникам в Волгограде доступны для аренды около 230 квартир, а в середине мая, в непиковый период, чуть больше 300 вариантов. То есть ЧМ-2018 не вызвал высокий спрос на апартаменты среди болельщиков.
— Невысокий спрос на жилье связан с высокой стоимостью на проживание. 95% квартир, свободных на даты проведения матчей, в Волгограде предлагают в среднем по 15-18 тысяч рублей за сутки. В мае около половины волгоградских квартир стоят не больше трех тысяч рублей в сутки, — говорят в OneTwoTrip.
Решив заработать на чемпионате, говорят эксперты, волгоградцы не особо старались над обликом жилья. Квартиры сдаются в таком виде, будто хозяева едва переступиили порог.
— В Волгограде сдаётся очень много апартаментов и большая часть из них в дни матчей будет пустовать, — уверен директор по развитию OneTwoTrip Аркадий Гинес. — При этом большинство апартаментов выглядят как жилые квартиры с большим количеством вещей и техники, то есть изначально они не предназначались для аренды. Многие арендодатели рассчитывали заработать на ЧМ-2018, однако высокая цена отпугнула постояльцев.
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