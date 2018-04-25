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Туристы не спешат снимать к ЧМ квартиры в Волгограде из-за высоких цен
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Туристы не спешат снимать к ЧМ квартиры в Волгограде из-за высоких цен 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Эксперты сервиса путешествий OneTwoTrip изучили, насколько в Волгограде доступно съемное жилье к ЧМ-2018, и выяснили, что апартаменты в городе не пользуются спросом у туристов из-за высокой стоимости.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» аналитики сервиса, в среднем на дни проведения мундиаля гости города смогут снять около 230 квартир. К примеру, в мае, непопулярном месяце, им доступно чуть более 300 вариантов. «То есть ЧМ-2018 не вызвал высокий спрос на апартаменты среди болельщиков. В сравнении с маем в дни матчей свободны более 70% квартир», — заявили в OneTwoTrip. Съем 95% квартир, свободных в дни матчей, будет стоить в сутки от 15 000-18 000 рублей. В мае около 50% жилья в городе будет стоить не более 3 000 рублей.
«В Волгограде сдаётся очень много апартаментов, и большая часть из них в дни матчей будет пустовать. Многие выглядят как жилые квартиры — в них полно вещей и техники -, то есть изначально они не предназначались для сдачи в аренду. Многие хозяева просто рассчитывали заработать на ЧМ-2018, однако высокая цена отпугнула постояльцев», —отметил Аркадий Гинес, директор по развитию OneTwoTrip.
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