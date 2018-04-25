Туристы не спешат снимать к ЧМ квартиры в Волгограде из-за высоких цен

Эксперты сервиса путешествий OneTwoTrip изучили, насколько в Волгограде доступно съемное жилье к ЧМ-2018, и выяснили, что апартаменты в городе не пользуются спросом у туристов из-за высокой стоимости.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» аналитики сервиса, в среднем на дни проведения мундиаля гости города смогут снять около 230 квартир. К примеру, в мае, непопулярном месяце, им доступно чуть более 300 вариантов. «То есть ЧМ-2018 не вызвал высокий спрос на апартаменты среди болельщиков. В сравнении с маем в дни матчей свободны более 70% квартир», — заявили в OneTwoTrip. Съем 95% квартир, свободных в дни матчей, будет стоить в сутки от 15 000-18 000 рублей. В мае около 50% жилья в городе будет стоить не более 3 000 рублей.