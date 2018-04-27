Игорный бизнес принёс областному бюджету 1,85 млн рублей

Орловской области введены максимальные ставки по налогу на игорный бизнес. Соответствующее решение поддержали депутаты облсовета, сообщает пресс-служба правительства.

По данным регионального Управления Федеральной налоговой службы, сумма налоговых поступлений на игорный бизнес в областной бюджет в 2017 год превысила 1,85 млн рублей. В Орловской области в минувшем году было зарегистрировано 26 объектов игорного бизнеса — пунктов приема ставок букмекерской конторы.

Напомним, что с 1 января 2018 года увеличены минимальные и максимальные ставки налога на игорный бизнес. Также федеральный закон расширил перечень объектов, облагаемых налогами. налогом. В него включены процессинговые центры интерактивных ставок тотализатора и процессинговые центры интерактивных ставок букмекерской конторы.