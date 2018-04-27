Майские законы отразятся на зарплатах россиян

Майские законы отразятся на зарплатах и футбольных болельщиках

Минимальная зарплата будет увеличена

С 1 мая граждан России ждет увеличение почти на 18 процентов минимального размера оплаты труда (МРОТ). Досрочно, чем планировалось первоначально, его подтянули к действующей величине прожиточного минимума трудоспособного населения в стране. Об этом говорится в Федеральном законе от 7 марта 2018 г. N 41-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда".

Документ затронет четыре миллиона человек, которые получают зарплату на уровне минимальной. С 1 мая МРОТ составит 11 163 рубля (сейчас 9489 рублей). Для этого регионы получат 20 миллиардов рублей дополнительной помощи.

Туристы начнут платить курортный сбор

Алтайском крае, Краснодарском крае и С 1 мая в нескольких регионах России будет введен курортный сбор. Подобный эксперимент продлится до 2022 года. Об этом говорится в Федеральном законе от 29 июля 2017 года № 214-ФЗ. В документе отмечается, что с туристов будут взимать курортный сбор, которые решили отдохнуть в Республике Крым Ставропольском крае . В первый год размер курортного сбора не превысит 50 рублей в сутки с человека, в дальнейшем установлена планка на уровне 100 рублей.

Банкам дали еще один повод отказать клиенту

С 14 мая резидентов обязали сообщать о конкретных сроках получения на свои счета валютной выручки. Об этом говорится в Федеральном законе от 14 ноября 2017 г. N 325-ФЗ. "Таким образом, у банков увеличится список причин для отказа проводить валютную операцию, — рассказала "Российской газете" адвокат Виктория Данильченко . — Это нельзя будет делать, если проведение операции нарушит положения Федерального закона от 10.12.2003г. №173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".

Если раньше банк мог отказать в проведении операций, только если усматривал в ней легализацию преступных доходов и финансирование терроризма, либо когда клиент не предоставлял требуемые документы, либо они недостоверны, то новый закон ведет дополнительное основание для отказа — несоответствие документов требованиям закона.

Также, по словам эксперта, Федеральным законом от 14.11.2017 г. №325-ФЗ расширен перечень оснований для отказа банком в осуществлении валютной операции. Уточнены размеры административного штрафа, установлена дисквалификация от 6 месяцев до 3 лет для должностных лиц, ранее подвергнутых административному наказанию за аналогичные нарушения по отдельным видам нарушений валютного законодательства, предусмотренным статьей 15.25 КоАП РФ и т.д.

В России введут усиленные меры безопасности

Санкт-Петербург, Казань и Сочи. С 25 мая в России будут усилены меры безопасности в связи с чемпионатом мира по футболу 2018 года. Об этом говорится в Указе Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 202 "Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года". Новые меры безопасности будут введены на территориях, где пройдут официальные матчи ЧМ: Волгоградская, Свердловская, Калининградская, Нижегородская, Ростовская, Самарская области и Мордовия , а также Москва

Например, российским болельщикам необходимо встать на учет в течение трех дней со дня прибытия в город, где пройдет игра, иностранцам — в течение одного дня. Для этого необходимо обратиться в территориальные органы МВД . Исключение составляет временное нахождение в больницах, гостиницах, санаториях, домах отдыха, пансионатах, кемпингах, туристских базах.

Также любителям футбола стоит отказаться от аренды автобуса для поездки на матчи. В городах, в которых будет проводиться ЧМ-2018, будет запрещен въезд туристическим автобусам, за исключением тех, которые будут обслуживать чемпионат. Усиленные меры безопасности будут действовать до 25 июля.

Любителям азартных игр ограничат доступ к лотереям и казино

С 27 мая банкам запретят проводить денежные переводы от физических лиц на счета организаторов лотерей и казино, работающих с нарушением российского законодательства. Об этом говорится в Федеральном законе от 27 ноября 2017 г. N 358-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О лотереях" и Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

Как отмечают эксперты, если кредитная организация нарушит запрет, то деятельность ее может быть приостановлена.