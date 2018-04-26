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Кабмин РФ рассмотрит выделение 16,3 млрд руб регионам в связи с повышением МРОТ
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Кабмин РФ рассмотрит выделение 16,3 млрд руб регионам в связи с повышением МРОТ 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 25 апр /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит проект о выделении 16,3 миллиарда рублей регионам в связи с увеличением МРОТ с 1 мая, сообщила пресс-служба кабинета министров.
В марте президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума с 1 мая — 11,163 тысячи рублей в месяц.
"Проектом распоряжения предусматривается выделение средств в объеме 16,3 миллиарда рублей. Средства будут направлены на частичную компенсацию дополнительных расходов консолидированных бюджетов субъектов федерации на выплату районных коэффициентов к заработной плате и процентных надбавок, установленных на федеральном уровне, сверх минимального размера оплаты труда с 1 января 2018 года и на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года", — говорится в сообщении.
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на заседании генерального совета Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) в апреле сообщил, что регионам потребуется выделить порядка 16,4 миллиарда рублей на расходы, связанные с увеличением МРОТ.
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