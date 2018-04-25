Исследование: почти 50% школьных учителей в РФ вынуждены подрабатывать

"Помимо работы в школе, многие учителя имеют и другую работу. На необходимость дополнительного заработка указали 46,7% опрошенных, вынужденных подрабатывать периодически или на регулярной основе (в 2016 году — 42,6%)", — отмечается в исследовании.

Там также подчеркивается, что уровень нагрузки учителей продолжает оставаться высоким — 60% опрошенных работают более чем на одну ставку, и это на 4,7% больше по сравнению с прошлым учебным годом. Доля учителей, работающих на две ставки, с 2014 года выросла почти в два раза — с 7,3% до 13,8%. «В 2017 году более половины (52,6%) учителей сельских школ работали на полторы или две ставки (в 2014 году — 39,4%). В городских школах доля респондентов, учебная нагрузка которых составляет полторы или две ставки, еще выше — 63,8% (в 2014 году — 45,9%)», — уточняется в исследовании.

Зарплаты

Изменения размера заработной платы в 2016/17 учебном году оцениваются учителями более позитивно, чем в предыдущий период. Так, о том, что размер зарплат вырос, сообщили 27% учителей (в 2016 году — 18%). О том, что зарплата не изменилась, заявили 33,6% школьных педагогов. О снижении размера заработной платы сказали 35% (годом ранее — 46%).

Рост размера зарплаты в большей степени отмечают учителя городских школ, где примерно треть опрошенных сообщили о положительной динамике, в отличие от сельской местности, где на повышение уровня оплаты труда указала четвертая часть опрошенных учителей (в 2016 году — 21,7%). Выплаты стимулирующего характера получают 90% опрошенных (годом ранее — 85,3%), вместе с тем более 75% респондентов отмечают снижение самого размера надбавок.

Зарплата учителя сильно разнится в зависимости от региона. Так, в Свердловской области показатель колеблется от 30 до 52 тыс. рублей в зависимости от формы собственности школы, в Ивановской области — 21 тыс. рублей. В Москве — 73-75 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 50-69 тыс. рублей.

Материальное положение

Педагоги испытали на себе воздействие неблагоприятной экономической ситуации. В сильной степени оказались затронуты кризисом более 30% опрошенных. Согласно опросу, треть учителей (31,4%) считают, что сегодня их материальное положение ниже среднего уровня, а 12,1% оценивают его как низкий. Более половины учителей рассматривают уровень своего материального положения как средний — 53,2% (50,9% в 2016 году).

Работать стало сложнее

Большинство учителей (74,3%), говоря о характере своей деятельности, указали, что работать в школе стало труднее. По мнению респондентов, среди основных причин, усложняющих работу современного учителя, наиболее значимой является рост объема отчетности и организационной работы — 84% (в 2014 году так считали 78,8%).

В качестве других причин выделяют: введение независимой системы оценки образовательных достижений, включая государственную итоговую аттестацию — 31,4% (в 2014 году — 36,9%), проблемы в отношениях учителей с родителями школьников — 38,8% (в 2014 -23,8%). В то же время необходимость постоянного использования информационных технологий, проблемы в отношениях с учащимися как факторы усложнения работы рассматриваются лишь небольшим числом респондентов.

Исследование проводилось Центром непрерывного образования РАНХиГС в сентябре 2017 года. В опросе приняли участие 900 учителей сельских и городских школ. Погрешность составляет не более 3%.