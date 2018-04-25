За ОСАГО — в супермаркет!

В I квартале 2018 года продано 3,4 млн электронных полисов ОСАГО: в 4,5 раза больше, чем в 2017-м. Сегодня уже 40% договоров «автогражданки» заключаются в электронном виде. Оформить полис можно не только на сайте страховщика, но и в финансовом супермаркете Банки.ру , где представлены многие компании.

Обязательность электронных продаж полисов ОСАГО, безусловно, сделала «автогражданку» более доступной для владельцев машин. Особой популярностью она пользуется в отдаленных регионах. Правда, по факту процесс оформления на сайте страховщика все еще бывает довольно мучительным и из-за разного вида технических сбоев может закончиться ничем. Гораздо проще приобрести полис в финансовом маркетплейсе, который запрашивает данные одновременно в нескольких компаниях.

Финансовый супермаркет Банки.ру 18 апреля запустил на своем сайте сервис по оформлению электронных полисов ОСАГО. На сегодняшний день, рассчитав стоимость и заполнив форму заявления в соответствующем разделе сайта, вы получаете предложение о покупке от двух ведущих страховых компаний — «Ингосстраха» «АльфаСтрахования» . В дальнейшем список компаний-партнеров будет расширяться.

Продуктовый виджет

Как пояснил руководитель направления «Страхование» Банки.ру Дмитрий Жуков , процесс этот не может идти быстро, поскольку число партнеров по оформлению e-ОСАГО ограничено рядом факторов. Страховые компании сейчас очень осторожно относятся к расширению бизнеса по страхованию автогражданской ответственности из-за его высокой убыточности. А многие из тех, кто хочет продавать «автогражданку» через финансовый маркетплейс, технически еще не готовы к реализации подобного сервиса. Кроме того, на данный момент законодательно запрещено агентирование в электронных продажах, а многие страховщики не готовы взаимодействовать в рамках оказания рекламных (лидогенерационных) услуг.

«Ингосстрах» и «АльфаСтрахование», помимо того, что являются одними из лидеров рынка, еще и одни из самых «дигитализированных» страховых компаний. Они зачастую первыми выводят на рынок технологические новинки, создают уникальные онлайн-сервисы, поэтому и стали первыми нашими партнерами. Однако в настоящее время мы ведем переговоры о сотрудничестве и с другими «передовиками цифровизации» на страховом рынке», — поясняет Жуков.

Для страховщиков работа с маркетплейсами очень выгодна. Здесь стоимость привлечения одна из самых низких по сравнению с другими каналами продаж. «Мы фактически делаем благое дело для рынка ОСАГО, снижая издержки страховых компаний и, соответственно, убыточность этого вида страхования», — подчеркивает руководитель направления «Страхование» Банки.ру.

Иллюстрации #1 Для потребителя новый сервис удобен тем, что не нужно многократно заполнять формы заявления с большим числом пунктов на разных сайтах страховщиков. На сайте Банки.ру вы вводите свои данные один раз и получаете все предложения по покупке и электронных, и бумажных полисов на одной странице. Если вдруг по какой-то причине происходит сбой в оформлении е-ОСАГО или вас что-то не устроило в предложении страховой компании, вы можете вернуться на шаг назад и заказать бумажный полис — вводить данные заново не придется.

Если по окончании срока купленного на маркетплейсе полиса вы захотите сменить страховую компанию или продлить полис, то снова вводить все параметры автомобиля и допущенных к управлению водителей также не понадобится. Более того, ближе к моменту окончания действия полиса сервис сам вам напомнит о том, что нужно продлить страховку, сам пересчитает стоимость с учетом актуальных данных — вам останется только выбрать страховщика из числа тех, которые на тот момент будут представлены в сервисе. Таким образом, повторная покупка е-ОСАГО через сервис Банки.ру будет происходить буквально в один клик.

«Мы старались сделать сервис более удобным для пользователя, чем у многих страховых компаний, — рассказывает Дмитрий Жуков. — Это выражается в удобстве заполнения данных, отсутствии запроса лишних данных, которые напрямую не нужны для оформления полиса ОСАГО или могут быть запрошены автоматически».

Финансовые супермаркеты не выступают агентами по продаже полисов — в электронном ОСАГО это запрещено, то есть не заключают договор и не принимают оплату по нему — все это происходит на сайте самой страховой компании. По сути, Банки.ру предлагает сервис по сбору данных автовладельца и передачу их в страховую компанию. После получения подтверждения от сервиса страховщика (страховщик сам проверяет данные в базе Российского союза автостраховщиков) сервис Банки.ру предлагает пользователю сформировать договор с выбранной компанией.

Получив согласие клиента, на основании введенных данных (e-mail и телефон, который верифицируется и, по закону об ОСАГО, является простой электронной подписью) сервис автоматически формирует для него личный кабинет на сайте страховщика и ссылку на оплату. Таким образом, клиент сразу попадает на страницу оплаты полиса на сайте страховщика.

«Мы фактически оказываем информационно-рекламные услуги, подбираем человеку предложения, по которым он гарантированно сможет заключить договор ОСАГО, что экономит его время и силы», — поясняет Дмитрий Жуков.