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Страховые компании могут получить право отказывать в оформлении электронного ОСАГО
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Страховые компании могут получить право отказывать в оформлении электронного ОСАГО 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Фото: ngs.ru
Страховые компании могут получить право отказывать в оформлении электронных полисов ОСАГО недобросовестным страхователям, об этом в интервью Агентству городских новостей «Москва» сообщил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.
«Нами достигнута договоренность с Банком России: после того, как РСА наладит полноценное взаимодействие с органами исполнительной власти (ФОИВ), страховщики получат право отказывать в оформлении электронных полисов ОСАГО (е-ОСАГО), если сведения в сканах не соответствуют данным ФОИВов, например ГИБДД», — пояснил Е. Уфимцев.
По его словам, после этого страхователь должен будет подтвердить информацию в офисе компании. На данный момент у страховых компаний возможности отказать нет.
Е. Уфимцев отметил, что основной проблемой остается проверка на подлинность сканов документов на транспортное средство, предоставляемых страхователями.
«Сканы легко можно подделать, чем недобросовестные граждане и занимаются. Проверку сканов невозможно автоматизировать. Проверяют сканы сотрудники страховых компаний вручную, у них есть на проверку 20 минут. Глазами распознать подделку почти невозможно, если она сделана качественно, и в результате некорректные сведения обнаруживаются только после выгрузки данных при обработке более квалифицированным сотрудником — когда договор уже заключен», — пояснил он.
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