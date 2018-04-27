Страховые компании могут получить право отказывать в оформлении электронного ОСАГО

«Нами достигнута договоренность с Банком России : после того, как РСА наладит полноценное взаимодействие с органами исполнительной власти (ФОИВ), страховщики получат право отказывать в оформлении электронных полисов ОСАГО (е-ОСАГО), если сведения в сканах не соответствуют данным ФОИВов, например ГИБДД », — пояснил Е. Уфимцев.

По его словам, после этого страхователь должен будет подтвердить информацию в офисе компании. На данный момент у страховых компаний возможности отказать нет.

Е. Уфимцев отметил, что основной проблемой остается проверка на подлинность сканов документов на транспортное средство, предоставляемых страхователями.

«Сканы легко можно подделать, чем недобросовестные граждане и занимаются. Проверку сканов невозможно автоматизировать. Проверяют сканы сотрудники страховых компаний вручную, у них есть на проверку 20 минут. Глазами распознать подделку почти невозможно, если она сделана качественно, и в результате некорректные сведения обнаруживаются только после выгрузки данных при обработке более квалифицированным сотрудником — когда договор уже заключен», — пояснил он.