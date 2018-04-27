РСА: Эксперты прогнозируют в 2018 г. прирост страхового рынка ОСАГО до 10% (интервью)

Российский союз автостраховщиков отмечает рост продаж электронных полисов ОСАГО по итогам марта до 43% от общего числа договоров. При этом эксперты указывают на необходимость решения ряда вопросов, направленных, в частности, на предотвращение мошенничества в этой сфере и на повышение эффективности работы страховых компаний. О том, что уже сделано, какие меры для совершенствования работы сферы страхования нужно предпринять, в интервью корреспонденту Агентства городских новостей «Москва» Регине Ракитянской рассказал исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев

Регина Ракитянская (Р. Р.): Согласовывались ли с РСА положения о внедрении электронных продаж ОСАГО и рисках, связанных с этой опцией?

Евгений Уфимцев (Е. Ф.): Электронные продажи ОСАГО существовали и раньше (с середины 2015 г.), однако были добровольными. Осуществлять или не осуществлять их было правом страховщика, но вот если он все же решился, то обязан был заключать электронные договоры со всеми, кто к нему обратится. А с 1 января 2017 г. вступили в силу изменения в Закон об ОСАГО, согласно которым все страховщики обязаны заключать договор ОСАГО в электронном виде.

Это было сделано в целях обеспечения доступности ОСАГО: е-ОСАГО решает проблему приобретения полисов в токсичных регионах. Даже если офисы закрываются, ОСАГО можно купить в электронном виде. С РСА эти изменения не согласовывались.

В результате информационная система РСА получила такую нагрузку, к которой была не готова. При этом требования, которые предъявляются к страховщикам и РСА относительно бесперебойности и непрерывности функционирования официальных сайтов беспрецедентны: перерывы в работе сайтов могут быть не более 30 минут в сутки, максимальное время восстановления работ — восемь часов.

Но страшно не это. Раньше после того, как страхователь заполнял заявление на сайте страховщика, сведения в заявлении проверялись в автоматизированной информационной системе (АИС) РСА. И в случае, если данные не совпадали с данными в базе, договор ОСАГО в виде электронного документа заключен быть не мог. После этого страхователь должен был прийти в офис и решить вопрос там. Теперь же в случае несовпадения данных, введенных пользователем и хранящихся в АИС РСА, страхователь прикладывает к заявлению сканы документов в электронном виде. И в этом кроется огромная проблема, потому что сканы легко можно подделать, чем недобросовестные граждане и занимаются. В основном они подделывают мощность, тип транспортного средства и место жительства. Стали появляться Land Cruiser мощностью 38 л.с. и мотоциклы Land Cruiser.

При этом ресурсы на проверку сканов настолько серьезны, что они соизмеримы с экономическими потерями, которые несут страховщики в результаты занижения премии. Например, в марте электронные договоры составили 43% от общего числа договоров, а это — более 1 млн штук, и эта цифра постоянно растет. Представьте, что каждый договор, по которому обнаружено несовпадение данных, нужно проверить вручную. Поэтому многие страховщики, посчитав трудозатраты, вообще идут на сознательный отказ от проверки сканов.

(Р. Р.): Почему перед запуском электронного сервиса не были проработаны механизмы для предупреждения мошенничества с полисами ОСАГО, предложенные на данный момент РСА?

(Е. Ф.): РСА сразу выступал против принятия таких изменений и неоднократно говорил о рисках, которые эти изменения повлекут. Но проблема в том, что перед ЦБ стояла задача обеспечить максимальную доступность ОСАГО. И несмотря на то, что сканы это простор для подделок, в противном случае мы отсекаем людей, которых нет в АИСе: владельцев новых машин, водителей, которые поменяли паспорт или водительское удостоверение и не сообщили об этом. А доступность ОСАГО — это приоритетная задача.

Однако нами достигнута договоренность с ЦБ: после того, как РСА наладит полноценное взаимодействие с органами исполнительной власти (ФОИВами), страховщики получат право отказывать в оформлении е-ОСАГО, если сведения в сканах не соответствуют данным ФОИВов ( ГИБДД , к примеру). После этого страхователь должен будет подтвердить информацию в офисе компании. Пока же у страховщиков возможности отказать нет.

Но самая большая проблема связана с электронными паспортами транспортных средств, которые будут массово выдаваться уже с июля. На сегодняшний день АО «Электронный паспорт» (оператор, который обеспечивает внедрение и работу е-ПТС) не является участником информационного обмена с РСА. Это значит, что владелец нового транспортного средства с электронным паспортом не сможет зарегистрировать машину в ГИБДД, потому что не сможет заключить договор ОСАГО.

Но есть и другой нюанс еще более критический. В е-ПТС графа «собственник» является необязательной для заполнения. Человек может решить, что не хочет предоставлять никому свои персональные данные, и отказаться их заполнять. В этом случае единственный документ, подтверждающий право собственности, — это договор купли-продажи, а он не указан в законе в качестве документа, который может предоставить страхователь при заключении договора. Соответственно, он не сможет заключить договор ОСАГО вообще, потому что не сможет подтвердить, что является собственником. Территориальный коэффициент также не сможет быть рассчитан без информации о месте жительства.

(Р. Р.): РСА предлагает какие-то меры для решения этой проблемы?

(Е. Ф.): Дело в том, что РСА официально ничего с этим сделать не может: постановление правительства РФ №567 («Об обмене информацией при осуществлении обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств», — прим. Агентства «Москва») не касается напрямую РСА и его деятельности. Но мы все равно били тревогу, обращались к регулятору, написали множество писем. И вот сейчас, наконец, разработан проект изменений в постановление правительства №567, которые регулируют информационное взаимодействие РСА с госорганами. Детали еще нужно дорабатывать, и успеть не только принять изменения, но и осуществить необходимую подготовительную работу до 1 июля, когда е-ПТС будет введен.

(Р. Р.): Как изменится, на ваш взгляд, рынок в случае одобрения/неодобрения предложенных изменений по электронному ОСАГО?

(Е. Ф.): Наши основные предложения направлены на борьбу с недобросовестными страхователями, которые фальсифицируют данные и таким образом добиваются занижения страховой премии. На самом деле, проблему можно решить не только путем взаимодействия с ФОИВами. Например, если указанные страхователем данные вызывают сомнения, страховщик мог бы проверять их в официальных источниках (например, в справочнике завода-изготовителя). В случае, если данные не соответствуют действительности, он должен иметь право отказывать в получении полиса на основании официальных сведений. Есть еще предложение по введению временной франшизы — до 72 ч. Это нужно для того, чтобы водители, попавшие в ДТП, не могли быстро оформить полис в тот же день. ЦБ эту инициативу поддерживает. Они выпустили проект указания, но он пока не зарегистрирован в министерстве юстиции

Мы надеемся, что в результате тот колоссальный недобор премий, который есть в электронном полисе, уйдет. Если же изменения не будут одобрены, учитывая рост продажи электронных полисов, убыточность будет расти.

(Р. Р.) Насколько актуальна подделка полиса ОСАГО в графическом редакторе, оформление после аварии и так далее для столичного региона?

(Е. Ф.): Для Москвы эта проблема не так актуальна, как для других регионов из-за более высокого уровня доходов населения и высокой доступности ОСАГО. Здесь в целом уровень недобросовестной активности ниже. По всем показателям, говорящим о проблемах с автоюристами, Москва сильно уступает другим регионам. Хотя, конечно, нечестные люди есть везде.

Кроме того, что касается подделки полиса в графическом редакторе — у нас новые бланки, и, чтобы адаптироваться к ним, нужно какое-то время. Поэтому количество таких подделок резко уменьшилось (но сейчас опять начало постепенно расти). В этом смысле куда хуже дела обстоят с электронными полисами: при их оформлении для занижения премии данные подделать намного легче. При этом если сотрудник ГИБДД остановил такого водителя и не обнаружил соответствующего полиса в базе, доказать, что полис недействителен, очень сложно.

(Р. Р.): Обсуждались ли предложенные РСА изменения по электронным ОСАГО с профильными объединениями автовладельцев?

(Е. Ф.): Нет, не обсуждались. Дело в том, что таких объединений очень много, они не скоординированы, и не понятно, сколько автовладельцев объединяет каждое из них. Кроме того, профессионалами в электронном ОСАГО являются РСА и страховые организации, а не такие объединения.

(Р. Р.): Каково соотношение по оформлению электронных и бумажных полисов? Прогнозируют ли в РСА увеличение доли онлайн-оформлений?

После того, как с начала 2017 г. предоставление е-ОСАГО стало для страховых компаний обязательным, продажи начали резко расти. По итогам 2017 г. они выросли в 23 раза по сравнению с предыдущим годом. Всего за прошлый год было оформлено 38,4 млн договоров ОСАГО, из них 7,7 млн — е-ОСАГО. Это 20% от полного объема договоров.

Посмотрим, что будет дальше. Вряд ли оформление ОСАГО полностью перейдет в Интернет. Но уверен, что его уровень всегда будет высоким, ведь это не просто быстро и удобно, но и, повторюсь, эффективное решение острой для токсичных регионов проблемы.

(Р. Р.): На сегодня закон запрещает продажи полисов ОСАГО через сайты-агрегаторы, однако весной 2017 г. зампред ЦБ Владимир Чистюхин обещал подумать об отмене этого запрета. Как в РСА относятся к теме снятия запрета?

(Е. Ф.) Запрет на посредническую деятельность в ОСАГО справедлив. Посредник потенциально заинтересован в занижении размера страховых премий, чтобы получить со страхователя полную сумму, а разницу положить себе в карман. Причем такая разница может быть очень существенной. Например, если указать другое место жительства собственника, разница в размере премии может быть трехкратной. Это большой простор для недобросовестной деятельности.

(Р. Р.) Как в РСА относятся к инициативе применения европротокола во всех дорожно-транспортных происшествиях без пострадавших?

(Е. Ф.): Мы относимся к этому крайне скептически. Мы опасаемся, что практика урегулирования таких ДТП будет непростая, будет много споров. Как страховщики будут определять, кому производить выплату? Никакие технические средства не смогут со стопроцентной вероятностью определить обстоятельства ДТП и лицо, ответственное за причинение ущерба, если оба участника будут отрицать свою вину. Конечно, технические средства фиксации ДТП как-то помогут в этом вопросе, но и с ними споров будет много.

В случае, когда вину установить невозможно, страховщики согласно закону об ОСАГО должны будут выплатить каждому участнику ДТП по 50%. В результате пострадавшие не будут получать возмещения в должном объеме, а виновники ДТП будут обогащаться за их счет.

Поэтому РСА настаивает на том, что в спорных ситуациях не стоит оформлять европротокол, намного разумнее обратиться в полицию для фиксации всех обстоятельств сотрудниками ГИБДД (на месте ДТП или по их согласию на ближайшем пункте ДПС), а затем дождаться результатов административного расследования.

(Р. Р.) Увеличилась ли стоимость ремонта по ОСАГО с введением приоритета натурального возмещения?

(Е. Ф.): Законом предусмотрено, что при натуральном возмещении страховщик оплачивает ремонт по единой методике, но без вычета износа, как это происходит в случае с денежной выплатой. К тому же средняя стоимость запасных частей согласно нашим справочникам постоянно растет. Поэтому действительно размеры выплат возросли.

Но законодатель пошел на это сознательно. Такая мера была принята для того, чтобы противостоять действиям недобросовестных посредников, задача которых — получить деньги на руки. Опытные юристы с налаженными связями и схемами работы, знающие некоторые несовершенства нашего закона, обманом добиваются у пострадавшего передачи прав, а затем начинают выкачивать из страховых деньги себе в карман. Если посмотреть на статистику РСА, особенно на статистику роста судебных издержек, по которой можно оценить масштаб бедствия, видны чудовищные цифры. Выплаты страховщиков по решению суда, в том числе накладные расходы, выросли почти в полтора раза — до 37,4 млрд руб. Из них 17,9 млрд руб. — страховые (основное требование за ущерб от ДТП), а 19,5 млрд руб. — это накладные расходы, которые не имеют никакого отношения к страховой деятельности (штрафы, пени, неустойки, моральный ущерб, расходы на экспертизу и посредников). Накладные расходы в свою очередь делятся на выплаты по закону о защите прав потребителей (13,4 млрд руб.) и прочие расходы — 6,2 млрд руб. Автоюристы миллиарды в год получают от автостраховщиков!

Это и вынудило нас задуматься о натуральном возмещении, когда потерпевший не получает на руки никаких денег. Пусть это и дороже для страховых компаний, зато это избавляет их от огромного количества убытков от недобросовестных посредников.

Но, увы, в процессе согласования закона законодателями было введено такое количество правок, что приоритетное натуральное возмещение не работает так, как мы того ожидали. Его нужно совершенствовать.

(Р. Р.): Какие еще моменты в части автострахования необходимо проработать для эффективной работы страховых компаний?

(Е. Ф.): Либерализацию тарифов ОСАГО. Сегодня тарифы слабо дифференцированы, для «плохого» и «хорошего» водителя они практически одинаковые. Это не отвечает потребностям рынка. Первый шаг, который нужно сделать в этом направлении — дать страховщикам возможность устанавливать некоторые коэффициенты. Мы говорим не о повышении тарифов для всех, а об установлении справедливого, более индивидуального тарифа. Нарушитель правил или начинающий водитель или просто недобросовестный делец получит тариф, больший, чем сейчас, а аккуратный водитель с большим стажем — меньший. Это позволит компенсировать издержки по «рисковому» сегменту, при этом «хорошие» водители не будут платить за «плохих».

(Р. Р.): Поддерживает ли РСА инициативу Минфина по увеличению действия полиса ОСАГО (не менее одного года)?

(Е. Ф.): РСА видит ряд минусов в этой инициативе. Во-первых, как в таком случае рассчитать КБМ (коэффициент «Бонус-Малус», скидка за безаварийную езду — прим. Агентства)? По истечению года коэффициент может поменяться. Тогда аккуратные водители будут недовольны, а от неаккуратных страховые будут нести убытки. Во-вторых, в законопроекте ничего не сказано про порядок уплаты страховых премий. Если страхователь платит сразу за три года, надо понимать, что он платит в три раза больше. Мало кто будет согласен на такую единовременную плату. А если у человека будет рассрочка на действующий полис, то за второй и третий год он может просто не заплатить. В результате у страховщиков будет недобор премии. Существующий сегодня законопроект на многие вопросы не отвечает.

(Р. Р.): Каковы прогнозы РСА на ближайшие годы по укрупнению/спаду страхового рынка в РФ

(Е. Ф.): Темпы прироста страховых премий снизились в 2017 г. по сравнению с 2016 г., но страховой рынок растет быстрее, чем экономика РФ в целом. Локомотивом страховой отрасли стало страхование жизни. Без учета премий по страхованию жизни страховой рынок в 2017 г. продемонстрировал отрицательную динамику в размере 1,8%. Эксперты прогнозируют прирост страхового рынка по итогам 2018 г. от 7% до 10%. ОСАГО в прошлом году показало отрицательную динамику. Рассчитываем, что в этом году будет запущен процесс либерализации тарифов, однако эффект не успеет проявиться проявится в течение 2018 г. Но хотя бы начало либерализации поможет стабилизации сегмента.