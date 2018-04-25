Без полиса ОСАГО: страховщики превращают мотоциклистов РФ в пешеходов

Московские мотоциклисты не могут получить полис ОСАГО. Страховщики отказывают им, каждый раз ссылаясь на разные причины. И это — создает сложности не только для байкеров, но и для тех, кто по их вине может попасть в аварию. Ведь на компенсацию в таком случае рассчитывать не придётся.

Пока одни рассекают встречные потоки воздуха, мотоциклисты Илья и Дмитрий передвигаются по городу пешком. Несколько недель они не могут оформить полисы обязательного страхования — а значит и не имеют права управлять транспортным средством.

"Даю документы и говорю, что нужен полис ОСАГО. Оператор смотрит, смотрит, забивает в базу. А потом говорит: слушайте, а я не могу вам выдать полис. — С какой стати? — Мы на мотоцикл не выдаем здесь", — рассказал Дмитрий Кохановский.

Страховые компании отказывают мотоциклистам под разными предлогами. Либо навязывают дополнительные услуги или отправляют в отдаленные обособленные офисы.

"Мне сказали, что у них офис обособленный, в городе Руза . Надо мотоцикл предоставлять на осмотр. И как без страховки до Рузы, до Троицка ? Как вести его как-то туда? — задает вопросы мотоциклист Илья Саламандр.

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"Мы не можем производить операции по страхованию — говорят. В этот момент мы видим, как страхуют другие транспортные средства эти же сотрудники. У них заканчиваются чернила, классика жанра: закончились бланки", — говорит мотоциклист Олег Храмцев.

Отправляемся к страховым агентам. В первом офисе — нам отказали. Во втором — тоже.

"Что, мне не хочется распечатать вам полис? Я с удовольствием это сделаю. Но я это не могу сделать. Пока у меня нет технической возможности. Он не распечатывается. Не выдается", — пояснила сотрудница одного из офисов.

Не получается также оформить полис онлайн или продлить действующий ОСАГО. Стаж, безаварийный опыт вождения и марка мотоцикла значения не имеют.

"Мы говорили, что тариф по ОСАГО для мотоциклистов очень низкий, давно не корректировался, и он не соответствует тем реалиям по убыточности, которые сегодня есть", — сообщил Евгений Уфимцев исполнительный директор российского союза автостраховщиков (РСА).

Не выгодно. Страховщики практически не получают прибыль от страхования водителей категории А. Теперь даже взносов автомобилистов недостаточно для удержания рынка на плаву.

"Если вам отказывают в офисе заключать данный договор, фиксируете данный процесс, пишите заявление с жалобой в центральный офис или в РСА. И если вам навязывают какое-то дополнительное страхование, существует период охлаждения в течение двух недель. Если вам страховка не понадобилась, вы можете прийти и расторгнуть данный допполис и получить деньги", — отметил Уфимцев.

Мотоциклистам приходится тратить время, деньги или искать объездные пути. Самый короткий — ездить без ОСАГО. Но это серьезный риск и для других участников движения. Потому что если вы попали в аварию с участием мотоцикла, ваши убытки не покроет никто.