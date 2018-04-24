«РЕСО-Гарантия» и БКИ «Эквифакс» оптимизируют систему принятия решений о выдаче полисов

Компания «РЕСО-Гарантия» интегрировала в систему оценки риска при заключении полисов по розничным видам страхования скоринговую модель 4Score от бюро кредитных историй «Эквифакс».

Скоринговая модель выведена на рынок в середине 2017 года и построена на основании накопленной в бюро базы данных, объем которой на текущий момент более 250 млн кредитных историй.

Анализ, проведенный совместно специалистами «РЕСО-Гарантия» и «Эквифакс», выявил высокую корреляцию негативных трендов в кредитной истории физического лица с убытками по его полисам. Это позволило без какой-либо дополнительной разработки и в кратчайшие сроки провести оценку эффективности скоринговой модели при выдаче страховых полисов и внедрить ее в промышленную эксплуатацию.

«Наша компания постоянно находится в поиске новых факторов, влияющих на основные показатели портфеля и его убыточность. Мы стремимся максимально дифференцировать тариф по каско и сделать его практически индивидуальным для каждого клиента. Чем больше информации о владельце и объекте страхования проанализировано, тем точнее оценка степени риска в каждом конкретном случае, — рассказывает начальник управления розничного страхования «РЕСО-Гарантия» Елена Злыгорева. Результаты ретро-тестирования скоринговых моделей БКИ «Эквифакс» помогли нам обнаружить дополнительные параметры, которые оказывают существенное влияние на результат портфеля каско. В связи с этим мы в максимально короткие сроки интегрировали данную скоринговую оценку в свою тарификацию и андеррайтерскую политику с начала 2018 года».

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