Копите сами: когда государство откажется от выплаты пенсий

Час икс близок — в 2022 году первый российский пенсионер должен получить пособие по старости от государства по новой схеме. Накопительная и страховая часть пенсии соединятся, а в итоге может получиться ноль. Дело в том, что у государства уже сегодня нет денег для выплат будущим пенсионерам.

Почти каждый день в прессе и интернете появляются новости о пенсиях. В большинстве своем это — прощупывание почвы на тему повышения пенсионного возраста. Экономисты и аналитики уверяют, что рано или поздно эту непопулярную, но спасительную для экономки меру, придется применить в России . Многие европейские страны давно пришли к выводу, что без увеличения трудовой деятельности человека ему не на что будет жить в старости.

Статья в "Ведомостях" , наделавшая шуму сегодня, 24 апреля о другом: под громким заголовком «В России нет денег на пенсии» автор приводит экономические выкладки и отчеты об убыточной деятельности негосударственных фондов, и в итоге с помощью специалистов приходит к выводу, что только индивидуальный пенсионный капитал спасет ситуацию.

Тема эта активно муссируется еще с прошлого года, планировалась даже закрепить ее законодательно, но законопроект никак не откорректируют. Что же такое индивидуальные накопления?

До 2015 года у россиян было две части пенсии: страховая и накопительная. С 2015 года население разделилось на два типа: молчунов, оставивших свои средства в Пенсионном фонде, у которых начала формироваться только страховая часть в размере 22%, и на принявших решение о будущем своей пенсии. У них 16% отчислений работодателя отчисляются в страховую часть, а 6% — в накопительную, которая инвестируется ВЭБом или негосударственными пенсионными фондами.

Индивидуальный пенсионный капитал — это новая часть пенсии, которая будет введена, по плану Минфина Центробанка , вместо страховой части. Потребность в реформировании возникла из-за продолжающейся с 2014 года заморозки накоплений. Значительных поступлений новых денег в систему нет, а массовые выплаты начнутся уже через четыре года.

Согласно идее чиновников, работник будет копить на пенсию из своей зарплаты. Концепция предлагает массовое подключение граждан к системе и увеличение отчислений из зарплаты от 0 до 6% за шестилетний период.

При этом гражданин может в п​ервый год со вступления в силу закона отказаться от участия в новой схеме, после же у него будет право только установить комфортный уровень отчислений или же написать заявление на пятилетние каникулы, которые можно брать несколько раз подряд. При этом работодатель продолжит отчислять из фонда оплаты труда в страховую часть 22%, если не будет введен налоговый маневр.

Предполагается, что новая система начнет работать с 2019 года. Если этого не случится, то к 2022 году дефицит Пенсионного фонда приведет к тому, что выходящим на пенсию россиянам просто нечего будет платить.

Юрий Горлин. Сейчас проблем с выплатой пенсий нет. В обозримой перспективе их тоже не будет, но для того, чтобы обеспечивать более приемлемый размер пенсий, прежде всего в соотношении ее с заработной платой и чтобы индексировать пенсию в размере, превышающем инфляцию, необходима реализация целого комплекса мер в части совершенствования страховой пенсионной системы, полагает заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС

Речь идет снова о пресловутом повышении пенсионного возраста и увеличении требований к стажу. Идею индивидуальных накоплений эксперт назвал правильной, но указал при этом на одну серьезную проблему — низкие зарплаты россиян.

"В условиях падения доходов, которое продолжается практически четыре года, и роста уровня бедности возможности для того, чтобы люди в долгосрочном периоде формировали пенсионные накопления, необходимые, чтобы выплачивать в более-менее приемлемом размере накопительную часть пенсии, для большинства российских граждан фактически отсутствуют", — сказал Горлин в интервью Dni.Ru

По его оценке, накопления сейчас есть у достаточно небольшого числа граждан с высокими доходами. Для них за прошедшие годы институт государственных пенсионных фондов не показал таких результатов, чтобы этот инструмент был интересен как средство накопления.

"Доходность пенсионных накоплений за более чем десятилетний период функционирования государственных пенсионных фондов была значительно меньше, чем инфляция и меньше, чем другие возможные инструменты для сохранения и накопления", — заявил Юрий Горлин.

Получается, что в сложившейся ситуации единственным способом, благодаря которому можно обеспечить себе безбедную старость, остается самостоятельное накопление средств. Тут не лишним будет вспомнить народную мудрость про спасение утопающих. Но копить годами не так-то просто в условиях товарного изобилия, множества соблазнов и постоянной нехватки денег.

Тем не менее, эксперты советуют откладывать с каждой зарплаты посильную сумму и хранить ее в разных валютах. Если денег много, можно разместить их в нескольких банках, опять-таки на мультивалютных счетах. Понятно, что инфляция съест какую-то часть накопленного к моменту выхода на пенсию, но все равно отложенная сумма поможет достойно встретить старость.