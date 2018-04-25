Дыра в бюджете: куда пропала пенсия россиян

Министерство труда подготовило поправки в бюджет Пенсионного фонда . Согласно нововведениям, его дефицит в 2018 году вырастет более чем в два раза.

Прогнозируемые доходы Пенсионного фонда России снизятся на 66,7 миллиарда рублей, а расходы увеличатся на 83,5 миллиарда. Увеличение дефицита связано с уменьшением поступлений из федерального бюджета и увеличением расходов по страховым выплатам, сообщает РБК.

Юрий Горлин. Эксперты призвали граждан не паниковать раньше времени. «Как мне представляется, указанное увеличение дефицита бюджета Пенсионного фонда носит технический характер и ни в коей мере не повлечет за собой проблем с выплатами пенсий», — заявил замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС

Ранее глава Пенсионного фонда Антон Дроздов сообщил, что одна из главных задач нового правительства России — проработка повышения пенсий гражданам. Он отметил, что вопрос о возвращении индексации работающим пожилым людям не закрыт.