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Дыра в бюджете: куда пропала пенсия россиян
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Дыра в бюджете: куда пропала пенсия россиян 

Дни.ру 44 минуты назад
Фото: Дни.ру
Министерство труда подготовило поправки в бюджет Пенсионного фонда. Согласно нововведениям, его дефицит в 2018 году вырастет более чем в два раза.
Прогнозируемые доходы Пенсионного фонда России снизятся на 66,7 миллиарда рублей, а расходы увеличатся на 83,5 миллиарда. Увеличение дефицита связано с уменьшением поступлений из федерального бюджета и увеличением расходов по страховым выплатам, сообщает РБК.
Эксперты призвали граждан не паниковать раньше времени. «Как мне представляется, указанное увеличение дефицита бюджета Пенсионного фонда носит технический характер и ни в коей мере не повлечет за собой проблем с выплатами пенсий», — заявил замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин.
Ранее глава Пенсионного фонда Антон Дроздов сообщил, что одна из главных задач нового правительства России — проработка повышения пенсий гражданам. Он отметил, что вопрос о возвращении индексации работающим пожилым людям не закрыт.
Напомним, что с 2014 года накопительная пенсия в России не формируется. Отчисления работающих россиян на накопительную часть идут на выплаты пенсионерам.
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