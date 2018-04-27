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Псковские власти утвердили положение о порядке выдачи справки многодетной семьи
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Псковские власти утвердили положение о порядке выдачи справки многодетной семьи 

Псковская губерния 30 минут назад
Фото: Псковское Агентство Информации
По многочисленным обращениям многодетных семей Псковской области главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области издало приказ о порядке выдачи справки многодетной семьи. Как сообщает пресс-служба ведомства, это положение упрощает порядок получения многодетными семьями мер социальной поддержки, предусмотренных федеральным и областным законодательством (за исключением мер предусмотренных законом Псковской области от 11.01.2005 № 402-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей»). Право на получение справки имеют многодетные семьи, имеющие троих и более детей в возрасте до 18 лет. Для получения справки необходимо обратиться в территориальное управление управления соцзащиты населения Псковской области или в уполномоченное учреждение ведомства. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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