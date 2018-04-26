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Больше 8 миллионов долга по зарплате за 2016 год до сих пор не выплатили псковские организации
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Больше 8 миллионов долга по зарплате за 2016 год до сих пор не выплатили псковские организации 

Псковская губерния 1 час назад
Фото: Псковское Агентство Информации
Суммарная задолженность по зарплате организаций Псковской области по состоянию на 1 апреля 2018 года составила 50 млн 999 тыс. рублей и по сравнению с 1 марта 2018 года уменьшилась на 4 млн 221 тыс. рублей, сообщает Псковстат. Уменьшение составило 7,6 процента. Общий объём просроченной задолженности по заработной плате на 1 апреля на 72 процента превысил месячный фонд заработной платы работников организаций наблюдаемых видов экономической деятельности, имеющих просроченную задолженность по зарплате. Как отмечают специалисты Псковстата, из общей суммы просроченной задолженности 8 млн 270 тыс. рублей (16,2 процента) приходится на задолженность, образовавшуюся в 2016 году и ранее, в 2017 году — 3 млн 503 тыс. рублей (6,9 процента). Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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