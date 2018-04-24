Средний членский взнос в СНТ в Подмосковье в этом году составляет 13,5 тыс. рублей

Московской области средняя величина членского взноса в СНТ в этом году составит 13,5 тысяч рублей, сообщил во вторник первый заместитель председателя Московской областной думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в ходе пресс-конференции в РИАМО , посвященной открытию дачного сезона в регионе.

«Средний членский взнос в этом году 13,5 тысяч рублей», — сказал Чаплин.

При этом, по его словам, величина самого маленького членского взноса в садовое некоммерческое товарищество (СНТ) составляет 7 тысяч рублей.

«С этого года мы рекомендуем взымать (членский взнос — ред.) безналичным путем, в этом году еще будет 50 на 50, а в 2019 году перейдем полностью на безналичный расчет», — добавил Чаплин.