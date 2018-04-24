Здоровая экономия: сеть аптек «АСНА» позволяет купить лекарства онлайн по выгодным ценам

Из-за скачков валюты возможно повышение цен на все товары, включая лекарства. И тут хорош принцип — предупрежден, значит вооружен. Сохранить средства и сэкономить можно, если знать, как правильно действовать. Эксперты советуют заказывать товары через интернет: выходить из дома не нужно, плюс товар на сайте почти всегда дешевле аналога на витрине. Ярким примером является сеть аптек «АСНА» — уникальная онлайн-площадка для тех, кто умеет считать деньги и ценит свое время.

Мы привыкли, что если речь идет об онлайн-покупках, то это одежда, обувь или продукты. Но интернет-ресурсы

сегодня охватывают все сферы нашей жизни, в том числе, здоровье. И чтобы выбрать нужное лекарство по самой выгодной в городе цене, уже не нужно ходить из аптеки в аптеку, записывая, сравнивая, анализируя. За вас это делает крупнейший в стране

сайт-агрегатор

«АСНА».

«АСНА» — Ассоциация Независимых Аптек — это уникальная платформа, которая объединяет более 8 тысяч аптек по всей стране. На сайте вы можете найти практически любой медицинский препарат, представлено почти 80 тысяч наименований. Плюс в Москве и области действует более 400 аптек под торговой маркой «АСНА».

Главный принцип «АСНЫ» — выгода для покупателя. Работает это так: вы заходите на сайт, находите нужное вам лекарство по лучшей цене и выбираете удобную аптеку: ближайшую к вашему дому или по дороге на работу. Делаете заказ, а потом просто забираете его в удобное для вас время — в выбранной и подходящей именно вам аптеке, потому что доставка лекарств запрещена законом. Но и это еще не все преимущества.

На сайте постоянно проводятся акции по фиксированным ценам на большой ассортимент лекарств. Это значит, что во всех аптеках сети цена на один и тот же препарат становится единой и она ниже рыночной минимум на 20–30%. Например, сейчас в акции участвует комплекс витаминов для беременных. Средняя стоимость в аптеках по Москве — 2200 рублей, но по фиксированной цене препарат можно взять на сайте на 600 рублей дешевле. И потратить сэкономленные деньги, например, на одежду для будущего малыша.

И самая важная выгода: собирая корзину из лекарств минимум на 3 тысячи рублей, вы можете сэкономить до 50% от стоимости покупки. Причем выгоду вы увидите сразу при формировании заказа — цены поменяются, как только размер корзины достигнет 3 тысяч. Если так много медикаментов вам не нужно — делайте совместную покупку с кем-то. Выгодно будет всем. Такой метод помогает сильно экономить при приеме курсовых медикаментов.