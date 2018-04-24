Ещё
В России отменят сберегательные сертификаты и сберкнижки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России отменят сберегательные сертификаты и сберкнижки 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Закон об этом подписал президент Владимир Путин, сегодня его публикует "Российская газета". Он вступает в силу с 1 июня 2018 года. В пояснительной записке к документу говорилось, что необходимость отмены сберкнижек и сберсертификатов на предъявителя обусловлена борьбой с коррупцией, теневыми доходами и финансированием терроризма — такие ценные бумаги позволяют идентифицировать лишь лицо, которому они выдавались, и предъявителя к погашению, но не других лиц, участвующих в обороте. При этом в пояснительной записке указывалось, что сберсертификаты могут быть и привлекательной формой для размещения средств населения.
В законе четыре ключевых нововведения. Сберегательные и депозитные сертификаты, а также сберкнижки могут быть только именными (среди последних неименных практически уже нет). Держателями сберсертификатов могут быть физлица и ИП, бумаги включаются в систему страхования вкладов (попадают под страховку до 1,4 миллиона рублей). Держателями депозитных сертификатов могут быть только юрлица, под страхование вкладов они не попадают. Также банки смогут выдавать оба вида сертификатов с условием отказа вкладчика от права на получение вклада по первому требованию.
Изменения могут привести и к снижению спроса на сберсертификаты, допускает начальник отдела валидации «Эксперт РА» Станислав Волков. «Именные сертификаты, как и вклады, подпадают под страхование вкладов, но это означает, что банки не смогут предложить повышенную доходность по ним за счет экономии на взносах в систему страхования вкладов. Сертификаты будут отличаться от вкладов возможностью передачи его другому лицу, но такая опция востребована очень ограниченным кругом клиентов», — говорит аналитик.
Российская Газета: последние новости
Социологи выяснили, сколько денег нужно для счастья Власти назвали зарплаты учителей в Москве ВЦИОМ: каждый второй россиянин считает "займы до зарплаты" нужной услугой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня67
Хмеймим атаковали дроны76
Российские дипломаты покидают Сиэтл104
«Газпром» готов «добить Украину»304
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ488
Видео
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Мужчина украл ребенка с детской площадки в Сургуте
Происшествия Криминал
04:04
Трамп обвинил РФ в создании «проблем»
В мире Ближний Восток
00:57
В Сети высмеяли шляпу Меланьи Трамп
В мире
01:00
Матери Скрипаля вызывали скорую
Происшествия
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире Европа
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:48
Пёс за рулём въехал в магазин
Происшествия ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение