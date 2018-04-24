В России отменят сберегательные сертификаты и сберкнижки

Закон об этом подписал президент Владимир Путин , сегодня его публикует "Российская газета" . Он вступает в силу с 1 июня 2018 года. В пояснительной записке к документу говорилось, что необходимость отмены сберкнижек и сберсертификатов на предъявителя обусловлена борьбой с коррупцией, теневыми доходами и финансированием терроризма — такие ценные бумаги позволяют идентифицировать лишь лицо, которому они выдавались, и предъявителя к погашению, но не других лиц, участвующих в обороте. При этом в пояснительной записке указывалось, что сберсертификаты могут быть и привлекательной формой для размещения средств населения.

В законе четыре ключевых нововведения. Сберегательные и депозитные сертификаты, а также сберкнижки могут быть только именными (среди последних неименных практически уже нет). Держателями сберсертификатов могут быть физлица и ИП, бумаги включаются в систему страхования вкладов (попадают под страховку до 1,4 миллиона рублей). Держателями депозитных сертификатов могут быть только юрлица, под страхование вкладов они не попадают. Также банки смогут выдавать оба вида сертификатов с условием отказа вкладчика от права на получение вклада по первому требованию.