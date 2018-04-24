QIWI подключила оплату автокредитов РН Банка

Клиенты РН Банка , которые приобрели в кредит автомобили марок Renault , Nissan, Infiniti и Datsun, теперь могут погашать задолженность через « QIWI Терминалы» на всей территории РФ , а также через веб— или мобильные приложения «QIWI Кошелька».

Для оплаты автокредита необходимо ввести РН Банк в поисковой строке «QIWI Терминала» или «QIWI Кошелька», далее указать Ф. И. О., идентификационный номер клиента (12 цифр) и сумму к оплате. Зачисление денежных средств на банковский счет производится на следующий рабочий день. Комиссия составляет 1,6% (минимум 100 рублей). Для упрощения оплаты кредита и избежания возникновения просрочки можно воспользоваться функцией автоплатежа.

«Кредитным организациям, специализирующимся на автокредитовании, необходимо предоставлять своим клиентам способы платежей, сочетающие оплату наличными и картами, доступные по всей стране. Сегодня QIWI предоставляет такую платежную инфраструктуру крупнейшим банкам, связанным с автоконцернами. Теперь у клиентов РН Банка всегда под рукой есть надежные и простые способы оплаты автокредитов в любой точке России», — сказал директор департамента продаж финансовых сервисов QIWI Александр Щербаков

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