Изменился порядок налогообложения прибыли банков-банкротов

Федеральный закон, который вносит такие поправки в Налоговый кодекс (НК), публикует "Российская газета" . Он, по сути, расширяет объем конкурсной массы. Если обращаться к конкретным примерам, таким как Татфондбанк , то в случае принятия поправок в НК еще до отзыва у него лицензии конкурсная масса увеличилась бы как минимум в два раза, говорит юрист судебно-аналитического отдела HEADS Consulting Александра Елизарова.

Документ способствует реализации таких основных начал законодательства, как принципы равенства и наличия у налогов и сборов экономического основания, говорит партнер юридической компании «НАФКО-Консультанты» Павел Иккерт. Суть в следующем.

Допустим, банк выдал организации крупный кредит, но не стал требовать с нее обеспечение. Банк в этом случае, исходя из нормативов, утвержденных ЦБ РФ , должен создать резерв на возможные потери (РВП) по такому кредиту. Эта сумма включается в состав внереализационных расходов в отчетном периоде, и налогооблагаемая база по налогу на прибыль уменьшается на сумму РВП. Как следствие, уменьшается и итоговая сумма самого налога, поясняет руководитель налоговой практики юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Сергей Колесников . Если должник погашает только часть кредита, то остальное банк признает убытком и покрывает его за счет РВП. При этом сумма РВП превышает сумму убытка. Банк вправе перенести эту положительную разницу на следующий период как расходы по налогу на прибыль, уменьшая налогооблагаемую базу.