Изменился порядок налогообложения прибыли банков-банкротов 

Федеральный закон, который вносит такие поправки в Налоговый кодекс (НК), публикует "Российская газета". Он, по сути, расширяет объем конкурсной массы. Если обращаться к конкретным примерам, таким как Татфондбанк, то в случае принятия поправок в НК еще до отзыва у него лицензии конкурсная масса увеличилась бы как минимум в два раза, говорит юрист судебно-аналитического отдела HEADS Consulting Александра Елизарова.
Документ способствует реализации таких основных начал законодательства, как принципы равенства и наличия у налогов и сборов экономического основания, говорит партнер юридической компании «НАФКО-Консультанты» Павел Иккерт. Суть в следующем.
Допустим, банк выдал организации крупный кредит, но не стал требовать с нее обеспечение. Банк в этом случае, исходя из нормативов, утвержденных ЦБ РФ, должен создать резерв на возможные потери (РВП) по такому кредиту. Эта сумма включается в состав внереализационных расходов в отчетном периоде, и налогооблагаемая база по налогу на прибыль уменьшается на сумму РВП. Как следствие, уменьшается и итоговая сумма самого налога, поясняет руководитель налоговой практики юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Сергей Колесников. Если должник погашает только часть кредита, то остальное банк признает убытком и покрывает его за счет РВП. При этом сумма РВП превышает сумму убытка. Банк вправе перенести эту положительную разницу на следующий период как расходы по налогу на прибыль, уменьшая налогооблагаемую базу.
В случае отзыва лицензии налоговики не признают банк действующим, а так как правила НК, описанные выше, распространяются только на банковские организации, налоговая служба по итогам проверки требует уплатить налог со всей суммы «бумажных» РВП. Это ухудшает положение других кредиторов, требования которых по очередности удовлетворяют позже налоговой (их подавляющее большинство), а значит, для них конкурсная масса уменьшится на сумму увеличившихся требований налогового органа. На недопущение этой ситуации и направлен новый закон, констатирует партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко.