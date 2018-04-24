Треть российских туристов отправится заграницу на майские праздники 

Статистика, полученная сервисом Aviasales, указывает на то, что не менее трети туристов из России, которые планируют совершить путешествие на майские праздники, намерены отправиться за границу. Таким образом, соответствующий показатель вырос на 8,5% по сравнению с прошлым годом, рассказал «Интерфакс».
Цифрами поделился PR-директор Aviasales Янис Дзенис. По его словам, российские направления заинтересовали 62% путешествующих. При том он отметил, что спрос на отдых за рубежом поднялся, несмотря на рост цен на авиабилеты. По его словам, увеличилось число желающих отправиться во Францию (на 21%) и в Испанию (на 13%).
В то время как одни туристические направления зафиксировали повышение цены, на других отметился спад — за год, например, подешевели поездки в Париж и Барселону. Главенствующее положение по объему турпотока принадлежит Турции.
Что касается отечественных направлений, верхние позиции занимают Москва, Сочи, Краснодар, Санкт-Петербург, Минеральные воды, Махачкала и Калининград. Удешевление стоимости авиаперелетов коснулось только Махачкалы — до семи тысяч рублей.
Накануне президент Владимир Путин подписал указ, который предусматривает налоговые льготы для работодателей, оплачивающих отпуск своих работников на территории России. Эта мера призвана повлиять на развитие отечественного туризма.