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Социологи выяснили, сколько денег нужно для счастья
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Социологи выяснили, сколько денег нужно для счастья 

Российская Газета 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Среднестатистическому россиянину, чтобы чувствовать себя счастливым человеком, необходимо 159 тысяч рублей в месяц, подсчитали в ходе социологического опроса, проведенного исследовательским центром портала Superjob.ru. Удивительно, но эта сумма с годами падает, а не растет.
Еще в августе 2017 года для счастья денег россиянину требовалось на 14 процентов больше, информируют авторы исследования. И они же констатируют отрадный факт: мы с вами видим разницу между счастьем и богатством. Так, если для первого необходимо полторы сотни тысяч рублей, то богатым себя может называть человек с доходом выше 447 тысяч рублей.
Снижение суммы, ежемесячное обладание которой делает человека счастливым, связано прежде всего с тем, что россияне постепенно учатся бережливости. И понимают, что главное счастье все-таки не в деньгах, а в семье, здоровье, в детях, объясняет экономист Никита Масленников. Впрочем, деньги нужны и для этого, но без фанатизма.
Что же до бедности, то в целом по России бедным можно назвать человека с ежемесячным доходом на уровне менее 18 тысяч рублей, уверены участники социологического опроса.
Понятно, что представления о богатстве и бедности различаются по регионам. Хотя в целом отличия не такие уж и большие. В Москве и в Санкт-Петербурге порог бедности россияне представляют выше, чем в среднем по стране, он составляет 22 тысячи рублей. Богатым в Москве тоже быть сложнее, для этого необходимо получать в месяц не менее 566 тысяч рублей.
Мужчины более меркантильны, чем женщины, в их понимании бедность, богатство и счастье стоят дороже
Интересно, что в Москве и городе на Неве по-разному понимают, сколько денег нужно для счастья. В Санкт-Петербурге, городе, который носит неформальный статус культурной столицы России, для его достижения денег нужно гораздо меньше, чем в первопрестольной, — 166 тысяч рублей против 212 тысяч.
При этом мужчины более меркантильны, констатируют авторы исследования, в их понимании и бедность, и богатство, и счастье "обходятся" дороже. Так, бедный, по мнению сильной половины человечества, получает менее 19 тысяч рублей, а по мнению женщин — менее 18 тысяч рублей. Для счастья мужчинам тоже нужно больше денег — 184 тысячи рублей, в то время как женщинам — 136 тысяч. Порог богатства для мужчин — 462 тысячи, для женщин — 434 тысячи рублей.
"С одной стороны, кажется, что объективных оснований для снижения "цены на счастье" по сравнению с прошлым годом нет. Но вполне возможно, что это как-то связано с уменьшением инфляционных ожиданий населения, эту тенденцию статистики и социологи наблюдают с марта 2018 года", — объясняет Никита Масленников.
При этом включение семьи, здоровья и детей как категории счастья произошло гораздо раньше, утверждает эксперт.
"На мой взгляд, это было зафиксировано на рубеже 2016-2017 годов. Именно тогда люди почувствовали, что рецессия экономики на излете и что-то изменяется в лучшую сторону, в том числе и в росте заработных плат. Следовательно, можно задуматься о других, более вечных ценностях, кроме денег", — резюмирует Масленников.
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