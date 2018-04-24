Компании оплатят отдых своих сотрудников

Работодатели, оплатившие своим сотрудникам отдых в России , получат налоговые льготы.

Поправки в Налоговый кодекс, которые вводят эту норму, публикует "Российская газета" . Это поможет активнее развивать внутренний туризм и сделать отдых в здравницах более доступным для россиян, оценивают закон эксперты.

Документ вступает в силу в конце мая, и работодатели смогут начать планировать покупку турпутевок для своих сотрудников на 2019 год. Воспользоваться ими смогут также родственники работников: их супруги, родители, дети в возрасте до 18 лет или до 24 лет, если они учатся на дневном очном отделении, уточнил для «Российской газеты» председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике, один из инициаторов поправок Валерий Рязанский

Закон также определяет, оплата каких туруслуг дает возможность экономить на налогах. Это проезд по России воздушным, водным, автомобильным и железнодорожным транспортом до места отдыха и обратно.

А также проживание в гостинице или другом средстве размещения, питание, санаторно-курортное обслуживание и экскурсии. Чтобы эти расходы были учтены, предприятие должно заключить договор о реализации туристского продукта с туроператором или турагентом.

Родственники сотрудников тоже смогут отдыхать в санаториях России по путевкам, оплаченным работодателями

Но на все это есть и ограничения. Расходы организации на оплату турпутевки не должны превышать 50 тысяч рублей в течение одного налогового периода на одного человека. Кроме того, расходы на турпутевки будут считаться вместе с другими социальными расходами организации — на оплату взносов по договорам добровольного личного страхования сотрудников и по договорам на оказание им медицинских услуг. В совокупности все эти затраты не должны превышать шесть процентов от суммы расходов на оплату труда.

Именно к ней отнесены по новым правилам затраты организаций на оплату своим сотрудникам услуг по организации туризма, санаторно-курортного лечения и отдыха на территории России. Тем самым эти средства будут включаться в суммы расходов, уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль, поясняет «РГ» заместитель директора Палаты налоговых консультантов Ирина Давидовская. То есть расходы на оплату отдыха сотрудников не будут облагаться 20-процентным налогом на прибыль. Для организаций стимул очевидный. «Впервые, начиная, с 90-х годов, государство принимает меры по развитию семейного туризма, — говорит ректор Российской международной академии туризма Евгений Трофимов . Правда, в ходе реализации этого закона могут возникнуть сложности у малого, среднего бизнеса, внебюджетных организаций, у которых отсутствует прибыль и не предусмотрены средства на отдых. Потому потребуется дальнейшее развитие законодательной базы, отмечают специалисты. „К примеру, необходимо разработать механизм возврата налога на дополнительную стоимость в размере 13 процентов приобретающим путевки“, — предложил Евгений Трофимов.