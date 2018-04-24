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Доход жены депутата ГД РФ Вадима Булавинова за год увеличился в 2100 раз
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Доход жены депутата ГД РФ Вадима Булавинова за год увеличился в 2100 раз 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Депутат ГД РФ от Нижегородской области Вадим Булавинов в 2017 году заработал 11 млн 147 тыс. руб. Это почти в 2 раза меньше, чем доход его супруги, которая задекларировала 21 млн 356 тыс. руб. Сведения о доходах супругов обнародованы на сайте парламента.
Согласно публичным данным, доход господина Булавинова в 2016 году составил 6 млн 295 тыс. руб. — почти в 2 раза меньше, чем в 2017 году.
При этом его супруга за 2016 год смогла заработать 9 тыс. 985 руб. Соответственно, ее доход увеличился более чем в 2100 раз. Также она стала собственницей BMW X3 XDRIVE 20D в дополнение к уже имеющимся LexusLX 570 и Mercedes-BenzGLE 350 D.
У господина Булавинова по-прежнему Toyota Land Cruiser и УАЗ-390944.
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