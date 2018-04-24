Доход жены депутата ГД РФ Вадима Булавинова за год увеличился в 2100 раз

Согласно публичным данным, доход господина Булавинова в 2016 году составил 6 млн 295 тыс. руб. — почти в 2 раза меньше, чем в 2017 году.

При этом его супруга за 2016 год смогла заработать 9 тыс. 985 руб. Соответственно, ее доход увеличился более чем в 2100 раз. Также она стала собственницей BMW X3 XDRIVE 20D в дополнение к уже имеющимся LexusLX 570 и Mercedes-BenzGLE 350 D.

У господина Булавинова по-прежнему Toyota Land Cruiser и УАЗ-390944.