МЭР сообщило о росте зарплат в здравоохранении, образовании и культуре на 25% за 2 месяца

Зарплаты в сфере здравоохранения, образования и культуры выросли в январе-феврале 2018 года более чем на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили RNS в пресс-службе Минэкономразвития

«По данным за 2 месяца текущего года (без учета марта, поскольку это оценка Росстата, которая может быть пересмотрена при поступлении отчетных данных) заработная плата в целом по экономике выросла на 13,6%, при этом рост в социальном секторе (здравоохранение, образование, культура), по оценке Минэкономразвития России, превысил 25%», — сообщили в МЭР.

В ведомстве отметили, что «столь высокий рост заработной платы связан с достижением в 2018 году соотношений, установленных указами президента Российской Федерации в части повышения заработной платы отдельных работников бюджетной сферы».

«Кроме того, на ускоренный рост заработной платы влияет произведенное повышение минимального размера оплаты труда с 1 января 2018 года до 9489 рублей и планируемое с 1 мая повышение до 11163 рублей, а также индексация заработной платы прочим категориям работников бюджетной сферы на 4% с 1 января 2018 года», — добавили в МЭР.