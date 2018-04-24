Эксперт рассказал, где можно найти допсредства на соцферу в России

Юрий Горлин. МОСКВА , 24 апр — РИА Новости . Источником дополнительных средств для увеличения расходов на социальную сферу и инфраструктуру в России может быть оптимизация госзакупок, ревизия налоговых льгот бизнесу, более адресное распределение соцподдержки и повышение пенсионного возраста, заявил РИА Новости заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что работа над указом об увеличении расходов на медицину, образование и инфраструктуру завершается, но данные СМИ о планируемых затратах на его выполнение неверны.

По данным СМИ, после инаугурации президент подпишет указ, в котором будет план «решительного прорыва» по повышению уровня жизни. Bloomberg сообщает, что основные расходы придутся на период после 2020 года, однако некоторые траты могут коснуться и 2018-го. Bloomberg также отмечает, что возможно увеличение до 10 триллионов рублей расходов на медицину, образование и инфраструктуру. Для этого, по данным издания, придется сократить другие расходы, например оборонные. Кроме того, в России могут ввести 4-процентный налог с продаж, однако эта мера еще не одобрена.

"Мы пока что не знаем, что конкретно будет в указах президента. Фактом являются только задачи, сформулированные президентом в послании Федеральному собранию. Наверняка, они будут в том или ином виде транслированы в указы", — сказал Горлин.

"Есть задача увеличения ВВП на душу населения в 1,5 раза. Если экономика будет расти такими темпами, а это около 6% в год, то тогда существенно легче можно будет решить поставленные задачи и в социальной сфере. Это — рост пенсий в размере не менее инфляции, сокращение бедности в два раза, рост доходов населения, повышение финансирования здравоохранения" — пояснил эксперт.

Возможности для высвобождения средств

По мнению Горлина, рост экономики в первую очередь позволит найти дополнительные деньги для увеличения расходов на социальную сферу и инфраструктуру, также источниками этих средств может быть оптимизация и повышение эффективности госзакупок, других государственных расходов, ревизия налоговых льгот бизнесу и ряд других мер.

"В любой области есть возможность по более рациональному расходованию бюджетных средств или получению дополнительных доходов. Государственные средства не всегда используются с наибольшей эффективностью", — сказал он.

Кроме того, по мнению Горлина, наличие большого числа льгот по налогам у бизнеса также несет в себе потенциал для высвобождения средств. «Объем выпадающих бюджетных доходов из-за наличия этих льгот превышает 2,5 триллиона рублей в год. Далеко не всегда эти льготы являются эффективными и способствуют экономическому росту. Только льготы по тарифам на пенсионное страхование составляют 500 миллиардов рублей. При этом большая часть этих льгот дается всем бизнесам, без оценки их эффективности», — заявил собеседник агентства.

Эксперт считает, что в первую очередь государственная поддержка должна предоставляться людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а не бизнесу.

"В социальной сфере также есть потенциал повышения эффективности, с тем чтобы обеспечить более адресное распределение соцподдержки, имея в виду распределение ее по нуждаемости", — заявил Горлин.

"Сегодня соцподдержка не в полной мере учитывает все доходы домохозяйств, прежде всего скрытые доходы, не учитывается имущественное положение. В результате определенную часть средств получают люди, которых в полной мере нельзя отнести к нуждающимися. Если повысить эффективность предоставления соцподдержки, то, действительно, нуждающиеся могли бы получать ее в большем размере, а это способствовало бы снижению уровня бедности", — пояснил он.

Повышение пенсионного возраста и налоговый вычет для бедных

Борьбе с бедностью и снижению неравенства доходов, по мнению собеседника агентства, могло бы послужить предоставление вычета по налогу на доходы физических лиц: прежде всего тем, у кого относительно низкие доходы.

"Такой инструмент есть практически во всех странах, то есть люди с невысокими доходами не платят подоходный налог или платят его в меньшем размере. У нас такой инструмент применяется только в отношении тех, кто имеет детей. Для компенсации выпадающих бюджетных доходов целесообразно ревизовать действующую систему инвестиционных, имущественных и других вычетов, получателями которых в основном являются лица с относительно высокими доходами", — рассказал он.

Эксперт отметил, что одной из мер, которые необходимо реализовать для обеспечения большего роста пенсий, является повышение пенсионного возраста.

"То, что глава правительства уже более определенно высказался о необходимости повышения пенсионного возраста, означает, по всей видимости, что в обозримой перспективе соответствующее решение будет принято. Это даст возможность большего роста пенсий", — отметил Горлин.

Ранее премьер Дмитрий Медведев заявил, что вопрос повышения в России пенсионного возраста обсуждается, резких и непродуманных действий в этой сфере быть не должно, но такого рода решения уже назрели.

Собеседник агентства также отметил, что очень важно взвешенно относиться к анонсируемым в СМИ предложениям. В частности, предложения по введению налога с продаж, отмене льгот по НДС на продукты питания, лекарства и детские товары, повышение ставки НДФЛ.