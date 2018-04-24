Сберкнижки скоро отменят

В ряд Федеральных законов внесены поправки, регулирующие операции по вкладам в банках.

Так, ФЗ о банках дополнен положением о сберегательных и депозитных сертификатах. Эти виды именных ценных бумаг заменят сберкнижки и вклады юрлиц на предъявителя, выдавать которые банкам теперь запрещено новеллой в антиотмывочном законе.

Условия предоставления сертификатов банки будут заранее регистрировать в Центробанке , который в свою очередь будет проверять их на соответствие законодательству.

Учитывать выданные вклады и права на них должна кредитная организация, она же будет вносить корректировки в сам документ в случае изменения его владельца.

Сберегательные сертификаты предназначены для физлиц, ИП и обращения между ними. Вклад будет защищен в рамках страхования по Федеральному закону от 23.12.2003 № 177-ФЗ. Депозитные сертификаты будут применяться организациями и страховаться не будут.

Не запрещается предусмотреть для указанных бумаг запрет на получение вклада по требованию владельца.

Поправки заработают 1 июня. На сберкнижки и депозиты, полученные до этого дня новые ограничения распространяться не будут.