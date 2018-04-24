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Сберкнижки скоро отменят
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Сберкнижки скоро отменят 

Время бухгалтера 1 час назад
В ряд Федеральных законов внесены поправки, регулирующие операции по вкладам в банках.
Так, ФЗ о банках дополнен положением о сберегательных и депозитных сертификатах. Эти виды именных ценных бумаг заменят сберкнижки и вклады юрлиц на предъявителя, выдавать которые банкам теперь запрещено новеллой в антиотмывочном законе.
Условия предоставления сертификатов банки будут заранее регистрировать в Центробанке, который в свою очередь будет проверять их на соответствие законодательству.
Учитывать выданные вклады и права на них должна кредитная организация, она же будет вносить корректировки в сам документ в случае изменения его владельца.
Сберегательные сертификаты предназначены для физлиц, ИП и обращения между ними. Вклад будет защищен в рамках страхования по Федеральному закону от 23.12.2003 № 177-ФЗ. Депозитные сертификаты будут применяться организациями и страховаться не будут.
Не запрещается предусмотреть для указанных бумаг запрет на получение вклада по требованию владельца.
Поправки заработают 1 июня. На сберкнижки и депозиты, полученные до этого дня новые ограничения распространяться не будут.
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