Ещё
По распоряжению Собянина выплаты донорам увеличены на 20%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

По распоряжению Собянина выплаты донорам увеличены на 20% 

Южное Бутово 1 час назад
Фото: Южное Бутово
Мэр Москвы Сергей Собянин повысил выплаты донорам крови и ее компонентов на 20%. Об этом сообщается в материалах к заседанию президиума правительства столицы.
Новые размеры социальной поддержки доноров составят в случае однократной донации: крови — 4 тыс. 80 руб. (ранее 3 тыс. 400 руб.), плазмы — 3 тыс. 600 руб. (ранее 3 тыс. руб.), тромбоцитов — 5 тыс. 760 руб. (ранее 4 тыс. 800 руб.) и эритроцитов методом автоматического афереза — 6 тыс. руб. (ранее 5 тыс. руб.).
Кроме того, на 20% повышены размеры платы за сдачу крови и денежной компенсации взамен бесплатного питания, выплачиваемые в случаях, установленных нормативными правовыми актами РФ.
Согласно материалам пресс-службы Мэра и Правительства Москвы увеличение выплат повысит привлекательность донорства и даст гарантии наличия необходимых объемов донорской крови и ее компонентов в медицинских организациях столицы.
Фото взято: http://s3-eu-central-1.amazonaws.com/golos-nekrasovki/uploads/2016/06/photo_2016-06-29_11-27-23.jpg
Южное Бутово: последние новости
В столице накануне майских праздников проверят магазины, где продают алкоголь На автобусном маршруте №293 появилась дополнительная остановка 11 февраля в Москве пройдёт зимний велопарад
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Совет Европы пригрозил наказать Россию153
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ94
Греф анонсировал «грандиозные изменения»188
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву40
Победителя олимпиады нашли мертвым после проверки ФСБ134
Видео
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
00:43
Минобороны показало «Зверей с Востока»
Армия Оружие
02:59
Воспитанник приюта пожаловался на издевательства
Происшествия
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
01:25
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
СНГ В мире
00:45
На МКС потекла желтая вода
Наука и техника
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение