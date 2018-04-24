По распоряжению Собянина выплаты донорам увеличены на 20%

Мэр Москвы Сергей Собянин повысил выплаты донорам крови и ее компонентов на 20%. Об этом сообщается в материалах к заседанию президиума правительства столицы.

Новые размеры социальной поддержки доноров составят в случае однократной донации: крови — 4 тыс. 80 руб. (ранее 3 тыс. 400 руб.), плазмы — 3 тыс. 600 руб. (ранее 3 тыс. руб.), тромбоцитов — 5 тыс. 760 руб. (ранее 4 тыс. 800 руб.) и эритроцитов методом автоматического афереза — 6 тыс. руб. (ранее 5 тыс. руб.).

Кроме того, на 20% повышены размеры платы за сдачу крови и денежной компенсации взамен бесплатного питания, выплачиваемые в случаях, установленных нормативными правовыми актами РФ.

Согласно материалам пресс-службы Мэра и Правительства Москвы увеличение выплат повысит привлекательность донорства и даст гарантии наличия необходимых объемов донорской крови и ее компонентов в медицинских организациях столицы.

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