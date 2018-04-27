Рейсовый автобус до Санкт-Петербурга начнет совершать поездки от автостанции ВДНХ с 28 апреля

Из Москвы Санкт-Петербург начнет ходить ежедневный рейсовый автобус, сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

«Перевозчик ООО «Мурманская транспортная компания» сообщает об открытии с 28 апреля 2018 г. рейса по маршруту «Москва-Санкт-Петербург», — говорится в сообщении.

Уточняется, что рейс будет отправляться из Москвы с автостанции «ВДНХ» ежедневно в 18:30. Стоимость проезда для взрослых составит от Москвы до Великого Новгорода — 1,2 тыс. руб., от Москвы до Санкт-Петербурга — 2 тыс. руб. ; от Великого Новгорода до Санкт-Петербурга — 550 руб.

Стоимость билета для студентов составляет — 90% стоимости билета для взрослых, для детей до 12 лет с предоставлением отдельного места (при предъявлении оригинала свидетельства о рождении) — 50% от стоимости билета для взрослых. Стоимость провоза багажа составляет 10% от стоимости билета для взрослых.