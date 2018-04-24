В «Институте экономики города» назвали ошибкой развитие дешевого жилья с помощью доступной ипотеки

Глава фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева назвала ошибкой развитие в России рынка дешёвого жилья на базе повышения доступности ипотеки. Об этом она заявила в рамках дискуссионного клуба «Применение инструментов градостроительной и жилищной политики в целях увеличения предложения доступного жилья: российская и зарубежная практика». Косарева считает целесообразным развитие в стране арендного жилья.

«Продолжение лозунга «Даёшь ипотеку» — сейчас это уже ошибка. Ни в одной стране мира не выстроены жилищные отношения на доступности ипотеки, так не бывает. Всегда есть половина, 30-40% населения, которому … недоступно (жильё. — RNS) по рыночной цене», — сказала Косарева.

Глава фонда считает, что жильё в комфортной среде не может быть доступным.

«Комфортная среда приводит к недоступности жилья, поэтому делайте политический выбор: комфортная среда — и тогда общество тратится в той или иной мере на доступность жилья, либо тогда снимайте задачу комфортности среды — и только доступность (жилья. — RNS). Международный опыт показывает, что надо делать осознанный политический выбор», — отметила Косарева.

Эксперт также указала на необходимость развития в России рынка арендного жилья.

«Мы бьем в одну точку: нам нужно арендное жильё, причём не только коммерческое, но и некоммерческое, даже социальное, и всю мощь нашей жилищной политики необходимо направить на развитие арендного жилья, как в своё время ипотеку развивали», — сказала она.

Исполнительный директор фонда Татьяна Полиди отметила, что решение этой задачи потребует значительного времени. По её оценке, если начать вводить половину строящегося жилья в формате аренды, то доля такого вида недвижимости через 30 лет составит только 3-5% от общего объёма жилого фонда страны.