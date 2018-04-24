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Дешевую ипотеку назвали ошибкой
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Дешевую ипотеку назвали ошибкой 

dom.lenta.ru 16 часов назад
Фото: РИА Новости
Глава фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева назвала ошибкой развитие в России рынка дешевого жилья за счет повышения доступности ипотеки. Об этом сообщает Rambler News Service.
По словам эксперта, в каждой стране есть существенная доля населения — 30-50 процентов, неспособная купить недвижимость по рыночной цене.
«Продолжение лозунга "Даешь ипотеку" — сейчас это уже ошибка. Ни в одной стране мира не выстроены жилищные отношения на доступности ипотеки», — заявила Косарева.
Жилье в комфортной среде не может быть доступным, добавила она, поэтому необходимо сделать политический выбор: строить либо дешевую недвижимость, либо ограниченно доступную, но в благоприятном окружении.
Эксперт также указала на необходимость развития в России рынка арендного жилья.
По данным ипотечного регулятора «Дом.рф» и консалтинговой компании Frank RG, в марте 2018-го объем выдачи ипотеки в России увеличился на 65-70 процентов по сравнению с показателем за первый весенний месяц 2017-го. Всего в первом квартале текущего года в стране выдали жилищных кредитов на сумму около 600 миллиардов рублей — на 85 процентов больше, чем в аналогичном периоде 2017-го.
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