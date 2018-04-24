Туристы выбирают Кострому для путешествий на 9 мая

Совсем скоро страна будет праздновать День Победы. Туристы в это время любят отправляться в путешествия по стране. Кострома вошла в число городов, которые они хотят посетить, сообщает российский сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Наш город оказался в ТОП-3 у туристов в Центральной России на День Победы. Об этом говорят и запросы, и брони гостиниц для проживания в этот майский выходной в нашем городе.

Рязань. В первую пятерку городов ЦФО, популярных для путешествий с детьми на 9 мая, вошли Тула, Воронеж, Кострома, Калуга

В Костроме туристы отдадут за проживание в среднем 2 тысячи 500 рублей за сутки на семью.