Ежемесячную выплату из материнского капитала в ВАО будут получать 22 семьи

управление Пенсионного фонда РФ по Восточному округу с начала года обратились 22 семьи с просьбой назначить им ежемесячную выплату из материнского капитала.

— Выплата из средств материнского (семейного) капитала полагается тем семьям, в которых с 1 января 2018 года родился или был усыновлён второй ребёнок, — пояснила заместитель начальника главного управления №7 ПФР Александра Сухачёва.

Эти выплаты были разрешены федеральным законом №418, который в декабре 2017 года подписал президент России. Право на получение ежемесячной выплаты получили семьи, у которых размер ежемесячного дохода на каждого члена семьи не превышает полтора прожиточных минимума. В Москве семья, в которой родился или был усыновлен второй ребёнок, сможет получать дополнительно 14 тысяч 252 рубля каждый месяц, до достижения ребёнком возраста полутора лет.

Приём заявлений о назначении ежемесячной выплаты в ВАО производится в центрах госуслуг и офисе ПФР по адресу: улица Новогиреевская, 47/26. Режим работы: понедельник-четверг — с 9.00 до 18.00, пятница — с 9.00 до 16.45.

Телефон горячей линии (495) 302-4287.

Информация и фото с сайта Префектуры ВАО